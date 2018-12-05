 Блокада і воєнний стан: як працює порт Маріуполя? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2018

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Політика й суспільство

Блокада і воєнний стан: як працює порт Маріуполя? (відео)

Місцеві портовики скаржаться, що вже рік не можуть працювати в нормальному режимі. Як це може позначитися на українській економіці? Дивіться репортаж DW з Маріуполя.

Кожен день затримки обходиться судновласникам у 7-10 тисяч доларів

Кожен день затримки обходиться судновласникам у 7-10 тисяч доларів

Ні - блокуванню Азовського моря. Після захоплення українських моряків в Азовському морі і введення воєнного стану в Донецькій області дедалі більше робітників Маріупольського порту приєднуються до громадських активістів, які влаштовують акції протесу проти дій Росії. Металурги і портовики хочуть, щоб країни-члени НАТО допомогли Україні розбудувати "москітний" флот, аби в акваторії Азову з’явилося більше українських військових кораблів.

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Омелян: Україна втратила понад мільярд гривень від блокади Азовського моря

Росія використовує Керченський міст для економічної блокади українських портів в Азовському морі, заявляє міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, збитки вже перевищили мільярд гривень. (30.11.2018)  

Як воєнний стан може вплинути на економіку і життя українців (відео)

Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні, а також чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії? Ось можливі наслідки запровадження воєнного стану для пересічних українців. (28.11.2018)  

Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя портового міста (відео)

Паніка? Комендантська година? Військові на кожному кроці? Цього всього не сталося, радіють у Маріуполі. Та чи насправді усе так спокійно? Репортаж DW з міста на Азовському морі. (03.12.2018)  

Керченська криза: як євродепутати вимагали дій від ЄС і НАТО

Підкомітет Європарламенту з оборони провів слухання щодо Керченської кризи. В ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. А поки судноплавство протокою лишається заблокованим. (04.12.2018)  

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Попри часткове розблокування портів в Азовському морі місцеві портовики скаржаться, що вже рік не можуть працювати в нормальному режимі. Як це може відобразитися на українській економіці? Дивіться репортаж DW з Маріуполя.

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Блокада і воєнний стан: як працює порт Маріуполя? (відео)

Портовики скаржаться, що вже рік не можуть працювати в нормальному режимі. Що це означає для української економіки? 

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