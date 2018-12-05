Блокада і воєнний стан: як працює порт Маріуполя? (відео)

Місцеві портовики скаржаться, що вже рік не можуть працювати в нормальному режимі. Як це може позначитися на українській економіці? Дивіться репортаж DW з Маріуполя.
Ні - блокуванню Азовського моря. Після захоплення українських моряків в Азовському морі і введення воєнного стану в Донецькій області дедалі більше робітників Маріупольського порту приєднуються до громадських активістів, які влаштовують акції протесу проти дій Росії. Металурги і портовики хочуть, щоб країни-члени НАТО допомогли Україні розбудувати "москітний" флот, аби в акваторії Азову з’явилося більше українських військових кораблів.
Росія використовує Керченський міст для економічної блокади українських портів в Азовському морі, заявляє міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, збитки вже перевищили мільярд гривень. (30.11.2018)
Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні, а також чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії? Ось можливі наслідки запровадження воєнного стану для пересічних українців. (28.11.2018)
Паніка? Комендантська година? Військові на кожному кроці? Цього всього не сталося, радіють у Маріуполі. Та чи насправді усе так спокійно? Репортаж DW з міста на Азовському морі. (03.12.2018)