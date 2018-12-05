Політика й суспільство

Блокада і воєнний стан: як працює порт Маріуполя? (відео)

Місцеві портовики скаржаться, що вже рік не можуть працювати в нормальному режимі. Як це може позначитися на українській економіці? Дивіться репортаж DW з Маріуполя.

Кожен день затримки обходиться судновласникам у 7-10 тисяч доларів

Ні - блокуванню Азовського моря. Після захоплення українських моряків в Азовському морі і введення воєнного стану в Донецькій області дедалі більше робітників Маріупольського порту приєднуються до громадських активістів, які влаштовують акції протесу проти дій Росії. Металурги і портовики хочуть, щоб країни-члени НАТО допомогли Україні розбудувати "москітний" флот, аби в акваторії Азову з’явилося більше українських військових кораблів.



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