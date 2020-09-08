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Блокада Донбасу

Блокада з українського боку окремих районів Донецької та Луганської областей, які не перебувають під контролем Києва.

Наприкінці грудня 2016 року група ветеранів добровольчих батальйонів "Айдар" та "Донбас" оголосили про намір організувати торговельну блокаду непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Перекриттям постачання в так звані "ДНР" та "ЛНР" промислових товарів, продуктів харчування та, зокрема, контрабандного алкоголю і сигарет активісти мали намір чинити тиск на керівництво сепаратистів з метою звільнення 137 українських військових. Тим часом плани організаторів блокади дещо змінилися. Штабом блокади почали керувати деякі депутати Верховної Ради України від "Самопомочі". Згідно з повідомленням штабу, заблокувавши торгівлю з непідконтрольними територіями, організатори акції намагаються не тільки домогтися звільнення заручників, а й "повністю зупинити війну на Сході". У березні 2016 року Київ, попри свою критику дій активістів, які заблокували сепаратистські регіони, теж заявив про припинення будь-якого транспортного сполучення з непідконтрольними районами Донбасу. Президент України Петро Порошенко пояснив такий крок відповіддю на захоплення сепаратистами українських підприємств, що перебувають на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Керівник Луганщини Сергій Гайдай пропонує відновити економічні зв'язки з ОРДЛО. Він каже, що через блокаду непідконтрольного Донбасу Україна втрачає мільярди гривень щороку. Чи справді це є так?
Пристайко: Умовою нормандської зустрічі є письмове погодження формули Штайнмаєра

Пристайко: Умовою "нормандської зустрічі" є письмове погодження "формули Штайнмаєра" 20.09.2019

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Попри пристрасті, що вирують навколо питання блокади, припинення торгівлі з непідконтрольними територіями на Донбасі не завдало Україні надзвичайної шкоди, але й не принесло жодної користі.
Луценко: Торгівля з ОРДЛО підпадає під фінансування тероризму

Луценко: Торгівля з ОРДЛО підпадає під фінансування тероризму 06.06.2019

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Порошенко вимагає від Зеленського пояснень щодо зняття блокади з ОРДЛО

Порошенко вимагає від Зеленського пояснень щодо зняття блокади з ОРДЛО 06.06.2019

Скасування економічних обмежень щодо окремих районів Донбасу є російським сценарієм та зрадою національних інтересів України, вважає колишній президент Петро Порошенко.
Порошенко: Блокада Донбасу коштувала Україні одного відсотка зростання ВВП

Порошенко: Блокада Донбасу коштувала Україні одного відсотка зростання ВВП 06.01.2018

Президент України Петро Порошенко оцінив втрати української економіки від блокади Донбасу в один відсоток зростання ВВП та розповів про свої ініціативи для покращення інвестиційного клімату в країні.

Україна у 2017-му - найвизначніші події року (фотогалерея) 30.12.2017

Фінал "Євробачення" у Києві, безвіз для подорожей до ЄС, блокада Донбасу, гучні антикорупційні справи та найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими. Найвизначніші для України події 2017-го - у фотодобірці DW.
Україна у 2017-му - найвизначніші події року

Україна у 2017-му - найвизначніші події року 30.12.2017

Фінал "Євробачення" у Києві, безвіз для подорожей до ЄС, блокада Донбасу, гучні антикорупційні справи та найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими. Найвизначніші для України події 2017-го - у фотодобірці DW.
Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив

Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив 30.10.2017

Блокада, націоналізація та спад економіки майже не вплинули на рівень статків найбагатших українців. Як олігархам вдається не тільки зберігати, а й примножувати свої доходи, розбиралась DW.

Як українців ошукують формулою "Роттердам+": вугілля зі Сходу за ціною Заходу (28.08.2017) 28.08.2017

Уже півтора року українців ошукують на ціні буцімто завезеного через Роттердам вугілля. Махінації з формулою "Роттердам+" підтвердили в НАБУ. Скільки переплачують українці?
Порошенко змагається за довіру, але ризикує єдністю нації

Порошенко змагається за довіру, але ризикує єдністю нації 25.05.2017

На третьому році свого президентства Петро Порошенко вдався до конфронтації з антикорупціонерами, заборон російських соцмереж та дискусій навколо заборони УПЦ МП. Експерти вважають це початком змагання за другий термін.

Київ і Донбас: ознаки віддалення (відео) 25.04.2017

Окуповані території Донбасу і решта України невпинно втрачають сфери дотику. На межі розриву - артерії енергопостачання. DW спробувала розібратися, чи залишилося у стосунках хоч щось, що об'єднує?

Київ та Донбас дедалі більше віддаляються один від одного (25.04.2017) 25.04.2017

Відключення електроенергії стало останньою, але не єдиною причиною стверджувати - тимчасово непідконтрольні території Донбасу чимдалі більше віддаляються від решти України.

Гройсман заявив, що блокада Донбасу була спецоперацією РФ

Гройсман заявив, що блокада Донбасу була спецоперацією РФ 11.04.2017

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Українська енергетика: гра на випередження поки не вдається

Українська енергетика: гра на випередження поки не вдається 06.04.2017

Україна намагається подолати наслідки блокади постачання вугілля з Донбасу. Хоча надзвичайний стан в енергетиці в країні досі зберігається, споживачі його поки не відчули. Але що далі?
Що насправді втрачає Україна від блокади на Донбасі (відео)

Що насправді втрачає Україна від блокади на Донбасі (відео) 03.04.2017

Влада в Києві заявляє, що блокада Донбасу - удар по економіці країни. Мовляв, вона загальмує економічне зростання та знизить ВВП. DW перевірила, чи відповідають гучні негативні прогнози дійсності.

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