Блокада Донбасу

Блокада з українського боку окремих районів Донецької та Луганської областей, які не перебувають під контролем Києва.

Наприкінці грудня 2016 року група ветеранів добровольчих батальйонів "Айдар" та "Донбас" оголосили про намір організувати торговельну блокаду непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Перекриттям постачання в так звані "ДНР" та "ЛНР" промислових товарів, продуктів харчування та, зокрема, контрабандного алкоголю і сигарет активісти мали намір чинити тиск на керівництво сепаратистів з метою звільнення 137 українських військових. Тим часом плани організаторів блокади дещо змінилися. Штабом блокади почали керувати деякі депутати Верховної Ради України від "Самопомочі". Згідно з повідомленням штабу, заблокувавши торгівлю з непідконтрольними територіями, організатори акції намагаються не тільки домогтися звільнення заручників, а й "повністю зупинити війну на Сході". У березні 2016 року Київ, попри свою критику дій активістів, які заблокували сепаратистські регіони, теж заявив про припинення будь-якого транспортного сполучення з непідконтрольними районами Донбасу. Президент України Петро Порошенко пояснив такий крок відповіддю на захоплення сепаратистами українських підприємств, що перебувають на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР".