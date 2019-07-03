Берлін і Брюссель закликають Тегеран повернутися до виконання умов ядерної угоди

У Берліні та Брюсселі заявили про "надзвичайну стурбованість" рішенням Тегерана збагачувати уран вище ліміту 3,67 відсотка, обумовленого ядерною угодою 2015 року.

"Ми наполегливо закликаємо Іран зупинити та скасувати будь-які кроки, які не відповідають зобов'язанням Ірану в рамках Спільного всеосяжного плану дій (JCPoA, ядерної угоди. - Ред.)", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ ФРН, оприлюдненій в неділю, 7 липня. У МЗС країни додали, що це, зокрема, стосується й перевищення вказаного в угоді ліміту запасів низькозбагаченого урану.

Схожу заяву цього дня оприлюднила і верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. "Ми вкрай стурбовані повідомленням Ірану, що почалося збагачення урану вище ліміту в 3,67 відсотка", - цитує заяву Могеріні агентство новин dpa. "Ми закликаємо Іран припинити і скасувати всі заходи, які суперечать його зобов'язанням (...)", - наголосила Могеріні і додала, що в ЄС чекають на інформацію від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Рада керуючих МАГАТЕ планує провести екстрене засідання 10 липня та обговорити розвиток подій навколо ядерної програми Ірану.

Із закликом до Тегерана повернутися до виконання умов ядерної угоди 7 липня звернулися уряди ще двох країн-підписантів: Франції та Великобританії.

Нагадаємо, раніше цього дня влада Ірану повідомила, що знімає із себе зобов'язання за ядерною угодою 2015 року, яке передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Також в Тегерані додали, що уряд країни має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків.

У травні Іран офіційно припинив дотримуватися деяких зобов'язань за ядерною угодою. Іранська влада попередила, що якщо країни-підписанти, які залишаються в угоді, протягом 60 днів не зроблять кроків для захисту іранської економіки від американських санкцій, Іран почне збагачувати уран до більш високого рівня.

Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на країну. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.