 Берлін і Брюссель закликають Тегеран повернутися до виконання умов ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

Берлін і Брюссель закликають Тегеран повернутися до виконання умов ядерної угоди

У Берліні і Брюсселі "надзвичайно стурбовані" заявою уряду Ірану про початок збагачення урану вище ліміту та закликають повернутися до виконання умов ядерної угоди.

У МЗС Німеччини вимагають від влади Ірану повернутися до виконання умов ядерної угоди

У МЗС Німеччини вимагають від влади Ірану повернутися до виконання умов ядерної угоди

У Берліні та Брюсселі заявили про "надзвичайну стурбованість" рішенням Тегерана збагачувати уран вище ліміту 3,67 відсотка, обумовленого ядерною угодою 2015 року.

"Ми наполегливо закликаємо Іран зупинити та скасувати будь-які кроки, які не відповідають зобов'язанням Ірану в рамках Спільного всеосяжного плану дій (JCPoA, ядерної угоди. - Ред.)", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ ФРН, оприлюдненій в неділю, 7 липня. У МЗС країни додали, що це, зокрема, стосується й перевищення вказаного в угоді ліміту запасів низькозбагаченого урану.

DW.COM

Засідання ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної програми Ірану скликають на прохання США. Воно призначене на 10 липня. (06.07.2019)

Під час чергового раунду переговорів з Іраном щодо його виходу з ядерної угоди 2015 року не було досягнуто достатнього прогресу. Тегеран провадитиме курс на вихід з угоди, заявили в МЗС Ірану. (28.06.2019)

Схожу заяву цього дня оприлюднила і верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. "Ми вкрай стурбовані повідомленням Ірану, що почалося збагачення урану вище ліміту в 3,67 відсотка", - цитує заяву Могеріні агентство новин dpa. "Ми закликаємо Іран припинити і скасувати всі заходи, які суперечать його зобов'язанням (...)", - наголосила Могеріні і додала, що в ЄС чекають на інформацію від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Рада керуючих МАГАТЕ планує провести екстрене засідання 10 липня та обговорити розвиток подій навколо ядерної програми Ірану. 

Із закликом до Тегерана повернутися до виконання умов ядерної угоди 7 липня звернулися уряди ще двох країн-підписантів: Франції та Великобританії. 

Нагадаємо, раніше цього дня влада Ірану повідомила, що знімає із себе зобов'язання за ядерною угодою 2015 року, яке передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Також в Тегерані додали, що уряд країни має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків.

У травні Іран офіційно припинив дотримуватися деяких зобов'язань за ядерною угодою. Іранська влада попередила, що якщо країни-підписанти, які залишаються в угоді, протягом 60 днів не зроблять кроків для захисту іранської економіки від американських санкцій, Іран почне збагачувати уран до більш високого рівня.

Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на країну. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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