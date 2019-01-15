 Берлін: тисячі фермерів вимагали зміни аграрної політики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Берлін: тисячі фермерів вимагали зміни аграрної політики

Німецькі сільгоспвиробники вимагають від влади зміни аграрної політики. На демонстрацію в Берліні вийшли тисячі людей, на чолі ходи рухалися 170 тракторів.

Демонстрація за зміну аграрної політики перед Бранденбурзькими воротами в Берліні

Демонстрація за зміну аграрної політики перед Бранденбурзькими воротами в Берліні

Тисячі людей зібралися в суботу, 19 січня, біля Брандендурзьких воріт у Берліні на демонстрацію за екологічно чисте сільське господарство та здорове харчування. Під гаслом "Ми ситі по горло агропромом!" виробники сільгосппродукції, а також захисники тварин та довкілля приурочили акцію протесту до проведення щорічної аграрної виставки "Зелений тиждень".

На чолі ходи рухалися 170 тракторів. Демонстранти пройшли крізь урядовий квартал столиці Німеччини, зокрема повз будівлю міністерства сільського господарства ФРН, де відбувається Глобальний форум з питань продовольства та сільського господарства, на котрий прибули міністри з 70 країн світу.

Мітингувальники передали ноту протесту міністерці сільського господарства ФРН Юлії Клекнер (Julia Klöckner) та всім учасникам цієї конференції. У ній німецькі аграрії вимагають відмови від загальних дотацій, що розраховуються за площею сільгоспугідь, а також підтримки безпечного для клімату сільського господарства з утриманням тварин в умовах, що відповідають їхнім біологічним особливостям. Ці вимоги підтримали близько 100 організацій.

Для участі в акції протесту були заявлені 12 тисяч осіб. За даними організаторів, з усієї Німеччини на неї з'їхалися близько 35 тисяч фермерів. Поліція каже про "багато тисяч" учасників, отже йдеться про "дещо більшу кількість, ніж було заявлено".

Дивитись відео 01:54
Now live
01:54 хв

Сексуально чи сексизм? Реклама сільського господарства по-баварськи (11.10.2018)

DW.COM

Аграрний експорт України у 2018 році зріс на 165 мільйонів доларів  

Німецька ферма безкоштовно роздала 30 тонн яблук

У Німеччині не можуть розпродати яблука, тож в одному господарстві вирішили просто роздати їх людям. За кілька годин охочі безкоштовно зібрали весь непотрібний урожай - 30 тонн яблук. (22.10.2018)  

Європейський суд схвалив маркування продуктів зі зміненою ДНК

Суд в Люксембурзі розглянув позов французької спілки сільгоспвиробників, які побоюються наслідків застосування технологій генної інженерії. Тепер продукти зі зміненою ДНК мають продаватися зі спеціальним маркуванням. (25.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Сексуально чи сексизм? Реклама сільського господарства по-баварськи (11.10.2018)  

Також за темою

Indonesien gestrandeter Pottwal mit Plastik im Bauch

Як Німеччина боротиметься проти пластикового сміття 03.12.2018

Зростаюча кількість пластикового сміття - загроза для довкілля. Як Німеччина проти цього боротиметься?

Hambacher Forst Räumungsaktion Polizei Aktivisten Baumhaus

У Німеччині затримали десятки активістів під час масштабної спецоперації в лісі 16.09.2018

Під час спецоперації поліції правоохоронці затримали 34 активістів, котрі протестували проти вирубки лісу та видобутку бурого вугілля в землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини.

Deutschland Berlin - Demonstration der Landwirte

Десятки тисяч захисників природи провели акцію в центрі Берліна 20.01.2018

Серед вимог демонстрантів, які демонстрували в центрі Берліна, - заборона гліфосату та реорганізація тваринної галузі у бік більшої гуманності.

Реклама

Докладно

Протести в Україні проти політики Кремля (архівне фото)

Хто кому "рука Москви" в Україні

Журналіст Сергій Руденко про те, як команда Петра Порошенка намагається шукати ворогів всередині України. 

Заробітчани залишаються одними з головних постачальників валюти в Україну

Україна стрімко втрачає робочу силу (відео)

Україна стає лідером з втрати трудових ресурсів. Які причини рекордних темпів скорочення працездатного населення? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  