Берлін: тисячі фермерів вимагали зміни аграрної політики

Тисячі людей зібралися в суботу, 19 січня, біля Брандендурзьких воріт у Берліні на демонстрацію за екологічно чисте сільське господарство та здорове харчування. Під гаслом "Ми ситі по горло агропромом!" виробники сільгосппродукції, а також захисники тварин та довкілля приурочили акцію протесту до проведення щорічної аграрної виставки "Зелений тиждень".

На чолі ходи рухалися 170 тракторів. Демонстранти пройшли крізь урядовий квартал столиці Німеччини, зокрема повз будівлю міністерства сільського господарства ФРН, де відбувається Глобальний форум з питань продовольства та сільського господарства, на котрий прибули міністри з 70 країн світу.

Мітингувальники передали ноту протесту міністерці сільського господарства ФРН Юлії Клекнер (Julia Klöckner) та всім учасникам цієї конференції. У ній німецькі аграрії вимагають відмови від загальних дотацій, що розраховуються за площею сільгоспугідь, а також підтримки безпечного для клімату сільського господарства з утриманням тварин в умовах, що відповідають їхнім біологічним особливостям. Ці вимоги підтримали близько 100 організацій.

Для участі в акції протесту були заявлені 12 тисяч осіб. За даними організаторів, з усієї Німеччини на неї з'їхалися близько 35 тисяч фермерів. Поліція каже про "багато тисяч" учасників, отже йдеться про "дещо більшу кількість, ніж було заявлено".