Без Boeing та США? Як відбувається розслідування аварії літака МАУ в Ірані

Загострення конфлікту між США та Іраном може значно ускладнити розслідування аварії пасажирського лайнера "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), який здійснював рейс PS752 з Тегерана до Києва і розбився поблизу іранської столиці 8 січня. Як спочатку повідомлялось, Іран відмовився передавати бортові самописці для аналізу даних американській компанії-виробнику лайнера Boeing. DW з'ясовувала, якими є міжнародні правила розслідування авіакатастроф.

Хто має право брати участь у розслідуванні?

Ці правила визначаються Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Вона передбачає, що відповідальною за розслідування причин аварії є та країна, у якій відбувся інцидент. У випадку з українським літаком МАУ це Іран. Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії і вже опублікувала перші висновки за результатами своєї роботи. Країна-виробник літака - у даному випадку США - згідно з конвенцією, має право відправити свого представника для участі в розслідуванні. Країна, у якій базується авіакомпанія, - Україна - також має право на участі у розслідуванні катастрофи.

За міжнародними правилами розслідування авіакатастроф, у роботі комісії зі з'ясування причин падіння літака МАУ мають право брати участь представники Ірану, України та США

Тож згідно з міжнародними правилами, американська Національна рада з безпеки на транспорті має право бути залученою до комісії, яка займається розслідуванням обставин аварії, зазначає інформаційне агентство AFP. Американський виробник повітряного судна Boeing повідомив, що перебуває в контакті з українською авіакомпанією і запропонував "будь-яку можливу допомогу" в розслідуванні причин аварії. Однак Організація цивільної авіації Ірану заявила, що не передаватиме Boeing чорні скриньки з літака МАУ. "Ми не віддамо чорні скриньки виробнику (компанії Boeing. - Ред.) і американцям", - сказав голова організації Алі Абадзаде. DW звернулася із запитом щодо майбутніх дій компанії Boeing, але на момент публікації відповіді ще не отримала.

При цьому американська компанія Aireon, яка спеціалізується на глобальній системі відстеження літаків за даними космічних супутників, передала дані про падіння українського літака "компетентним органам, які проводять розслідування".

Пошкоджені чорні скриньки

Чи долучаться американські фахівці до роботи комісії з розслідування причин катастрофи - питання поки що відкрите. Відмова Ірану залучати американську сторону матиме значний вплив на розслідування причин аварії, передусім на аналіз даних бортових самописців, вважає колишній очільник французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації Жан-Поль Троадек.

За його словами, якщо чорні скриньки були пошкоджені - а саме так і було у випадку авіакатастрофи в Ірані, - то дешифрувати їхній зміст буде надзвичайно складно. Лише невелика кількість авіаційних відомств у світі мають у своєму розпорядженні потрібні для цього технології, наводить слова експерта AFP. Окрім США, такі можливості має, зокрема, Німеччина, додав він.

Участь України

Після здійснення власного дослідження Іран має намір передати обидві знайдені чорні скриньки Україні, заявили в Організації цивільної авіації Ірану. "Цей інцидент буде розслідуватися іранською авіаційною організацією, але українці також зможуть бути присутніми при вивченні інциденту", - додав голова організації.

За словами президента України Володимира Зеленського, 45 спеціалістів з України вже прибули до Ірану у ніч на четвер, 9 січня. Він пояснив, що українські фахівці мають допомогти з пошуком та ідентифікацією загиблих пасажирів. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, до складу української комісії включені спеціалісти, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на Boeing рейсу МН-17, який був збитий над територією України у 2014 році. Зеленський також доручив генпрокурору України відкрити кримінальне провадження за фактом падіння українського літака в Ірані.