Без надії на обмін: засуджений у Криму Євген Панов розповів про своє ув'язнення

У Росії та анексованому нею Криму за ґратами, окрім Олега Сенцова, нині перебуває 70 українців, яких українська влада називає "політичними в'язнями Кремля". Один з них - Євген Панов, український водій-електромеханік з Енергодара. У 2014 році він пішов добровольцем воювати на боці українських військових на Донбасі, а після повернення додому возив бійцям української армії продукти та спорядження на лінію зіткнення як волонтер.

У серпні 2016 року Євген Панов був затриманий російськими силовиками на в'їзді до окупованого Криму. До нього начебто звернулися із проханням вивезти українську родину з півострова на материкову Україну. Але в зоні, прилеглій до адміністративної межі, на нього чекали працівники ФСБ Росії. Євгена Панова та ще кількох українських громадян, зокрема будівельників Андрія Захтея та Редвана Сулейманова, звинуватили і причетності до "диверсійно-розвідувальної групи", яка нібито мала завдання організувати теракти в Криму за вказівками головного управління розвідки міноборони України. Україна як тоді, так і зараз заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.

Панов про кримський суд: "Винний у тому, що я українець…"

У липні 2018 року суд в анексованому Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Нині він перебуває в слідчому ізоляторі (СІЗО) номер 1 у Сімферополі. Через його адвоката Дмитра Дінзе DW вдалося передати Євгену Панову запитання. Відповідаючи на них, українець пише, що утримують його в двомісній камері з "жахливими умовами стандартної радянської в'язниці". За його словами, в СІЗО, де його утримують, є багато українців, однак ні з ким він не має можливості контактувати. Нещодавній судовий процес над собою Євген Панов характеризує так: "Суд повністю заангажований. Цирк, а не суд. Винний у тому, що я українець, і цим все сказано". Одного з фігурантів справи "українських диверсантів" - Редвана Сулейманова - засудили до одного року і восьми місяців колонії загального режиму. Він уже відбув покарання. Інший - Андрій Захтей - підписав досудову угоду зі слідством, і його засудили до шести років і шести місяців колонії суворого режиму.

Натомість Євген Панов відмовився підписувати будь-які угоди зі слідством і після цього неодноразово заявляв про тортури під час утримання у в'язниці. "Створювалася видимість розслідування, насправді нічого не було. Вони своїх не здають. За їхньою версією, нічого не було, я сам прийшов до ФСБ і "покаявся", - пише Панов. Його захист оскаржив вирок суду, однак яким він буде остаточно - поки не відомо. "Вирок буде виправдальним, якщо їм буде дана така команда. У мене таких надій немає", - каже чоловік.

Україна позивається до Росії до ЄСПЛ через умови утримання ув'язнених у Росії

Обмін заручниками малоймовріний

Євген Панов входить до складеного українською владою списку "політичних в'язнів Кремля", який ліг в основу міждержавного позову України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо порушення прав українських в'язнів, яких утримує Росія. У позові детально описані справи українців, які перебувають в російських в'язницях. Однак правозахисники зауважують, що на швидкий розгляд цього позову сподіватись не варто та радять українській владі більш наполегливо домовлятися з Кремлем про обмін заручниками. Панов вважає внесення свого прізвища до обмінних списків цілком імовірним, однак не сподівається, що це завершиться для нього звільненням. "Сам факт обміну вважаю майже нереальним. Дуже слабка надія. Їм свої громадяни не потрібні, що і так усі бачать. Вони для них не мають ніякої цінності, щоб ними дорожити та повернути їх додому", - написав Євген Панов DW.

При цьому він заявив, що не буде просити помилування у президента Росії Володимира Путіна. Саме таку процедуру передбачає українське законодавство. Нещодавно комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу Росії відповіла адвокату іншого українця - режисера Олега Сенцова, який уже понад 100 днів голодує в російській колонії, - що засуджений повинен сам звернутися з проханням про помилування до президента Росії Володимира Путіна.