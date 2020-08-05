Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (відео)

В останні чотири роки, за приблизними оцінками, до українських вузів на особливих умовах вступили близько п'яти тисяч випускників з окупованого Донбасу та анексованого Криму. Значна кількість дітей все ж залишається на окупованій територій чи їде здобувати освіту в Росію. Українські освітяни розуміють, що випускники російських вузів навряд чи будуть в майбутньому прихильниками цілісності України. Тож владі радять працювати над подальшими механізмами, які дозволять інтегрувати дітей та молодь з окупованих територій в українській освітній та культурний простір.