Без вступних іспитів та безкоштовно: вища освіта в Німеччині

Щодва роки група експертів готує велику, майже у 400 сторінок, доповідь про німецьку систему освіти. Дослідження охоплюють дуже широкий спектр проблем: від розвивальних особливостей дитячих садків до підвищення кваліфікації тих, у кого вже є вища освіта. Переказати все неможливо, тож DW зупинилась на найцікавішому у вищій освіті. Дослідження було проведене до пандемії COVID-19.

Бум приватних вишів

Вища освіта, як і раніше, дуже приваблива у Німеччині. Від 2013 року університети, політехнічні вищі навчальні заклади та спеціалізовані вищі школи (Fachhochschulen) приймають щороку понад півмільйона студентів.

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Вступних іспитів до вищих навчальних закладів (ВНЗ) у Німеччині практично ніде немає, є тільки конкурс атестатів, однак не тільки цим пояснюється популярність вищої освіти. Якщо у державних ВНЗ саме навчання безкоштовне, то у приватних за нього треба платити. Проте приватних університетів у країні більшає. Сьогодні кожен десятий німецький абітурієнт йде до приватного вишу.

Авторів доповіді це тішить: вони наголошують, що таким чином освітній ландшафт Німеччини стає більш різноманітним. А приватні ВНЗ - як правило, спеціалізовані - дозволяють краще враховувати інтереси цільових груп.

Німецькі студенти віддають перевагу точним наукам

Які саме факультети обирають німецькі студенти? Дедалі більше це точні науки і технічні спеціальності, які в Німеччині є найбільш затребуваними. Якщо в середині 1990-х років менше третини абітурієнтів обирали математику, інформатику, природничі науки й технічні факультети, то з 2012 року і до сьогодні таких близько 40 відсотків.

Популярними є також такі фахи, як економіка (22 відсотки), психологія та педагогіка (13 відсотків), у той час як гуманітарні дисципліни привертають увагу лише 10 відсотків абітурієнтів.

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У ВНЗ німці не засиджуються: на те, щоб отримати ступінь бакалавра, іде, в середньому, три з половиною-чотири роки. До речі, близько 40 відсотків бакалаврів продовжують навчання далі і майже все пізніше отримують ступінь магістра.

Батьки продовжують визначати вибір дітей

Одна з найважливіших цілей дослідження, а відтак і доповіді - аналіз рівня освіти, професійної та академічної, і з огляду на нього - шансів на добре оплачувану роботу у жителів Німеччини з міграційною передісторією, тобто у мігрантів та їхніх дітей. Автори доповіді вважають, що це слабке місце німецької системи освіти.

Вступних іспитів до вищих навчальних закладів у Німеччині практично ніде немає

Так, тільки 16 відсотків дітей мігрантів, які вже народилися в Німеччині і навчались в німецьких школах, закінчили вищі навчальні заклади, тоді як серед представників іншої частини населення вищу освіту здобувають 23 відсотки. Разом з тим, як зауважують автори доповіді, тут мають місце дуже сильні регіональні відмінності. Соціальні, фінансові та освітні мінуси у вихідців із країн Центральної Європи, нових членів ЄС є набагато менш істотними, ніж у інших жителів Німеччини з міграційним корінням.

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При цьому дослідники наголошують, що вирішальним тут може бути не походження, а, можливо, порівняно низький рівень освіти батьків. Саме це дуже часто визначає вибір дітей, незалежно від того, де народилися їхні батьки: іти в гімназію, а потім до університету чи, скажімо, до технічного училища.

Вища освіта сприяє усвідомленню?

Щодо рівня заробітку після закінчення того чи іншого навчального закладу у доповіді говориться небагато - це й не було метою дослідження. Проте і тут є цікаві факти. Той, хто не навчається у ВНЗ і, відповідно, починає раніше працювати, заробляє у підсумку менше, ніж люди з вищою освітою. Причому розрив збільшується: якщо у 2000 році дипломовані фахівці отримували за годину на 5,5 євро більше, ніж ті, хто мав середню технічну освіту, то у 2018 році ця різниця становила вже сім євро.

Треба наголосити, що вища освіта дає в Німеччині не тільки більш високий рівень знань і вищу зарплату. Дослідники встановили, що ті, хто її отримав, живуть і харчуються оптимальніше і мають міцніше здоров'я, ніж німці без вищої освіти. Вони випускники вишів у Німеччині політично більш активні і у півтора раза частіше беруть участь у різноманітних гуманітарних проєктах на добровільних засадах.

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