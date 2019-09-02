Без вступних іспитів та безкоштовно: вища освіта в Німеччині
Міністерство освіти та наукових досліджень ФРН разом з великою групою незалежних експертів підготувало доповідь про те, де, як і хто навчається в Німеччині.
Щодва роки група експертів готує велику, майже у 400 сторінок, доповідь про німецьку систему освіти. Дослідження охоплюють дуже широкий спектр проблем: від розвивальних особливостей дитячих садків до підвищення кваліфікації тих, у кого вже є вища освіта. Переказати все неможливо, тож DW зупинилась на найцікавішому у вищій освіті. Дослідження було проведене до пандемії COVID-19.
Бум приватних вишів
Вища освіта, як і раніше, дуже приваблива у Німеччині. Від 2013 року університети, політехнічні вищі навчальні заклади та спеціалізовані вищі школи (Fachhochschulen) приймають щороку понад півмільйона студентів.
Вступних іспитів до вищих навчальних закладів (ВНЗ) у Німеччині практично ніде немає, є тільки конкурс атестатів, однак не тільки цим пояснюється популярність вищої освіти. Якщо у державних ВНЗ саме навчання безкоштовне, то у приватних за нього треба платити. Проте приватних університетів у країні більшає. Сьогодні кожен десятий німецький абітурієнт йде до приватного вишу.
Авторів доповіді це тішить: вони наголошують, що таким чином освітній ландшафт Німеччини стає більш різноманітним. А приватні ВНЗ - як правило, спеціалізовані - дозволяють краще враховувати інтереси цільових груп.
Німецькі студенти віддають перевагу точним наукам
Які саме факультети обирають німецькі студенти? Дедалі більше це точні науки і технічні спеціальності, які в Німеччині є найбільш затребуваними. Якщо в середині 1990-х років менше третини абітурієнтів обирали математику, інформатику, природничі науки й технічні факультети, то з 2012 року і до сьогодні таких близько 40 відсотків.
Популярними є також такі фахи, як економіка (22 відсотки), психологія та педагогіка (13 відсотків), у той час як гуманітарні дисципліни привертають увагу лише 10 відсотків абітурієнтів.
У ВНЗ німці не засиджуються: на те, щоб отримати ступінь бакалавра, іде, в середньому, три з половиною-чотири роки. До речі, близько 40 відсотків бакалаврів продовжують навчання далі і майже все пізніше отримують ступінь магістра.
Батьки продовжують визначати вибір дітей
Одна з найважливіших цілей дослідження, а відтак і доповіді - аналіз рівня освіти, професійної та академічної, і з огляду на нього - шансів на добре оплачувану роботу у жителів Німеччини з міграційною передісторією, тобто у мігрантів та їхніх дітей. Автори доповіді вважають, що це слабке місце німецької системи освіти.
Вступних іспитів до вищих навчальних закладів у Німеччині практично ніде немає
Так, тільки 16 відсотків дітей мігрантів, які вже народилися в Німеччині і навчались в німецьких школах, закінчили вищі навчальні заклади, тоді як серед представників іншої частини населення вищу освіту здобувають 23 відсотки. Разом з тим, як зауважують автори доповіді, тут мають місце дуже сильні регіональні відмінності. Соціальні, фінансові та освітні мінуси у вихідців із країн Центральної Європи, нових членів ЄС є набагато менш істотними, ніж у інших жителів Німеччини з міграційним корінням.
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При цьому дослідники наголошують, що вирішальним тут може бути не походження, а, можливо, порівняно низький рівень освіти батьків. Саме це дуже часто визначає вибір дітей, незалежно від того, де народилися їхні батьки: іти в гімназію, а потім до університету чи, скажімо, до технічного училища.
Вища освіта сприяє усвідомленню?
Щодо рівня заробітку після закінчення того чи іншого навчального закладу у доповіді говориться небагато - це й не було метою дослідження. Проте і тут є цікаві факти. Той, хто не навчається у ВНЗ і, відповідно, починає раніше працювати, заробляє у підсумку менше, ніж люди з вищою освітою. Причому розрив збільшується: якщо у 2000 році дипломовані фахівці отримували за годину на 5,5 євро більше, ніж ті, хто мав середню технічну освіту, то у 2018 році ця різниця становила вже сім євро.
Треба наголосити, що вища освіта дає в Німеччині не тільки більш високий рівень знань і вищу зарплату. Дослідники встановили, що ті, хто її отримав, живуть і харчуються оптимальніше і мають міцніше здоров'я, ніж німці без вищої освіти. Вони випускники вишів у Німеччині політично більш активні і у півтора раза частіше беруть участь у різноманітних гуманітарних проєктах на добровільних засадах.
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Які університети Німеччини обирають студенти з України
Франкфуртський університет імені Ґете
Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана
Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гамбурзький університет
Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Магдебурзький університет
На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Університет Майнца
На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Дрезденський технічний університет
За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Кельнський університет
У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський університет імені Гумбольдта
Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Рурський університет Бохума
Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський вільний університет
Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гейдельберзький університет
Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
У якому регіоні Німеччини краще вчитися?
Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.