 Безкоштовні потяги Європою: подарунок студентам від ЄС (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 02.08.2019

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Безкоштовні потяги Європою: подарунок студентам від ЄС (відео)

27 000 безкоштовних залізничних квитків - подарунок Єврокомісії молодим європейцям, щоб вони мандрували країнами ЄС та краще розуміли одне одного. Чи допоможе це в Україні усунути упередження між Сходом і Заходом?

Пілотний проект з безкоштовних подорожей Європою для молоді запустили влітку 2018-го, після чого визнали успішним і вирішили продовжити

Пілотний проект з безкоштовних подорожей Європою для молоді запустили влітку 2018-го, після чого визнали успішним і вирішили продовжити

Цього літа німецький студент Фрідріх Шуберт вирушив в подорож Європою: потягом із заходу на схід. Позаду - понад 2 500 кілометрів, попереду - італійська Болонья. Безкоштовна залізнична подорож Європою - подарунок Єврокомісії для студентів. Всього молодим людям в ЄС роздали 27 тисяч таких квитків. Фрідріху Шуберту і його одноліткам це дозволить краще пізнати континент. У Брюсселі сподіваються, що такий проект допоможе протидіяти зростанню євроскептицизма в країнах ЄС.

 

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Internationaler Bauorden: подорожувати і допомагати

Вже понад 60 років німецька благодійна організація Internationaler Bauorden здійснює соціальні проекти по всій Європі. Молодь з різних країн будує суспільно корисні об'єкти. Перші проекти втілено і в Україні. (08.05.2018)  

Безплатні квитки для молоді: у ЄС профінансують ще 20 тисяч подорожей

Ще 20 тисяч молодих громадян ЄС зможуть отримати безплатні квитки на подорож Європейським Союзом. Заявки приймають з 2 по 16 травня. (02.05.2019)  

Нові концепції мобільності: своє авто у місті може стати непотрібним

Німецька молодь дедалі частіше відмовляється від власних автівок, надаючи перевагу новим видам міського транспорту. Чому так відбувається, і що може бути альтернативою приватному авто? (29.05.2018)  

ЄС відправить молодь в безкоштовну подорож Європою

18-річні європейці зможуть отримати безкоштовні квитки та об'їхати до чотирьох країн. Вони зможуть "відкрити для себе багату культурну спадщину континенту та встановити контакти з іншими", заявила Єврокомісія. (12.06.2018)  

Любов та гроші: як молоді німці фінансують спільне життя

Репортер DW поговорив з трьома молодими парами про те, як вони ведуть свої фінансові справи: на чиї гроші купують меблі, оплачують спільне житло та ведуть домашнє господарство. (07.05.2019)  

Креативне вивчення німецької від Ґете-Інституту (відео)

Аби мотивувати українську молодь вивчати німецьку, Ґете-Інститут вдався до креативності. Принцип - бігай і вивчай німецьку! (05.07.2018)  