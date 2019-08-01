Безкоштовні потяги Європою: подарунок студентам від ЄС (відео)

Цього літа німецький студент Фрідріх Шуберт вирушив в подорож Європою: потягом із заходу на схід. Позаду - понад 2 500 кілометрів, попереду - італійська Болонья. Безкоштовна залізнична подорож Європою - подарунок Єврокомісії для студентів. Всього молодим людям в ЄС роздали 27 тисяч таких квитків. Фрідріху Шуберту і його одноліткам це дозволить краще пізнати континент. У Брюсселі сподіваються, що такий проект допоможе протидіяти зростанню євроскептицизма в країнах ЄС.