Безкоштовні потяги Європою: подарунок студентам від ЄС (відео)

27 000 безкоштовних залізничних квитків - подарунок Єврокомісії молодим європейцям, щоб вони мандрували країнами ЄС та краще розуміли одне одного. Чи допоможе це в Україні усунути упередження між Сходом і Заходом?
Пілотний проект з безкоштовних подорожей Європою для молоді запустили влітку 2018-го, після чого визнали успішним і вирішили продовжити
Цього літа німецький студент Фрідріх Шуберт вирушив в подорож Європою: потягом із заходу на схід. Позаду - понад 2 500 кілометрів, попереду - італійська Болонья. Безкоштовна залізнична подорож Європою - подарунок Єврокомісії для студентів. Всього молодим людям в ЄС роздали 27 тисяч таких квитків. Фрідріху Шуберту і його одноліткам це дозволить краще пізнати континент. У Брюсселі сподіваються, що такий проект допоможе протидіяти зростанню євроскептицизма в країнах ЄС.
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