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Безвізовий режим

Безвізовий режим - режим, який дозволяє іноземним громадянам без віз в'їжджати на територію тієї чи іншої країни.

Безвізовий режим може встановлюватися як внаслідок двосторонніх або багатосторонніх домовленостей, так і внаслідок одностороннього рішення. Так, Україна ще в середині 2000-х років в односторонньому порядку скасувала візи для громадян країн ЄС, які приїздять з короткотерміновими візитами. Нині завершується процес запровадження безвізового режиму для українських громадян з боку Європейського Союзу.

Парламент Канади закликав уряд до безвізу з Україною

Парламент Канади закликав уряд до безвізу з Україною 30.03.2022

Після початку війни Росії проти України Канада спростила правила в'їзду для українців. Втім, отримання візи і досі залишається обов'язковою вимогою.
Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців

Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців 11.11.2021

Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія залишаються відкритими для подорожей українців, у тому числі з туристичною метою, незважаючи на виключення України з "зеленого" списку ЄС.
Рада ЄС поки не викреслила Україну з зеленого списку для подорожей

Рада ЄС поки не викреслила Україну з "зеленого" списку для подорожей 22.10.2021

Рада Євросоюзу цього тижня не внесла жодних змін до "зеленого" списку країн. Тож Україна поки залишається в ньому. Чи керуватися цим списком, кожна держава ЄС і Шенгену вирішує самостійно.
МЗС: У разі виключення України з зеленої зони ЄС тотального закриття кордонів не буде

МЗС: У разі виключення України з "зеленої" зони ЄС тотального закриття кордонів не буде 19.10.2021

У МЗС зауважили, що можливе виключення України з "зеленої" зони Євросоюзу не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише буде рекомендацією державам-членам ЄС щодо посилення правил в'їзду.
Кулеба після саміту Україна-ЄС: Безвізу нічого не загрожує

Кулеба після саміту Україна-ЄС: Безвізу нічого не загрожує 13.10.2021

Дмитро Кулеба розвінчав "фейки" про ймовірне скасування безвізу з ЄС - мовляв, під час саміту Україна-ЄС це питання не піднімалося.

Президент ФРН заперечив інформацію про наміри скасувати безвіз для кількох країн

Президент ФРН заперечив інформацію про наміри скасувати безвіз для кількох країн 30.09.2021

Інформація про можливість скасування безвізу для України, Молдови, Грузії та країни Західних Балкан не відповідає дійсності, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр. Посолка ФРН в Україні назвала таку інформацію "лише чутками".
У ЄС заговорили про скасування безвізу для України та інших країн - ЗМІ

У ЄС заговорили про скасування безвізу для України та інших країн - ЗМІ 29.09.2021

Кілька держав ЄС порушили питання щодо скасування безвізового режиму для України, Грузії, Молдови та країн Західних Балкан. Їхні претензії стосуються незаконного перебування та необґрунтованих заяв про надання притулку.
Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі - Кулеба

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі - Кулеба 07.09.2021

На думку Дмитра Кулеби, зона вільної торгівлі між Україною та США дозволить зміцнити українську економіку. Він не повідомив про реакцію американської сторони на цю ініціативу.
Єврокомісія: країни Східного партнерства добре виконують умови безвізу

Єврокомісія: країни "Східного партнерства" добре виконують умови "безвізу" 04.08.2021

У Брюсселі задоволені тим, як держави "Східного партнерства" й Західних Балкан виконують умови безвізового режиму з Євросоюзом. Між тим через пандемію COVID-19 українці понад рік не могли користуватись "безвізом" з ЄС.

Данія відкриває в'їзд для українців із 17 липня

Данія відкриває в'їзд для українців із 17 липня 16.07.2021

Із 17 липня громадяни України зможуть безперешкодно в'їжджати до Данії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Рада ЄС рекомендувала країнам ЄС пускати туристів з України

Рада ЄС рекомендувала країнам ЄС пускати туристів з України 15.07.2021

Рада ЄС додала Україну до списку країн, із яких рекомендує дозволити впускати до Євросоюзу туристів. Рекомендація Ради ЄС не є обов'язковою для урядів країн-членів ЄС.
Зеленський у розмові з Сі: Україна може стати містком у Європу для Китаю

Зеленський у розмові з Сі: Україна може стати "містком у Європу" для Китаю 13.07.2021

Зеленський і Сі Цзіньпін домовилися про "безвіз" між Україною й Китаєм. Пекін зацікавлений брати участь у "Великому будівництві" та інших інфраструктурних проєктах в Україні.
Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео)

Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео) 12.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік, ослаблених пандемією, це життєво важливо. Куди і за яких умов можуть поїхати українці?

Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021) 11.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?

Зеленський ввів тимчасовий безвіз для туристів з Китаю

Зеленський ввів тимчасовий "безвіз" для туристів з Китаю 24.03.2021

Президент України запровадив тимчасовий безвізовий режим з Китаєм. Він триватиме з 1 квітня до 30 вересня 2021 року.
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