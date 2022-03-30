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Безвізовий режим - режим, який дозволяє іноземним громадянам без віз в'їжджати на територію тієї чи іншої країни.
Безвізовий режим може встановлюватися як внаслідок двосторонніх або багатосторонніх домовленостей, так і внаслідок одностороннього рішення. Так, Україна ще в середині 2000-х років в односторонньому порядку скасувала візи для громадян країн ЄС, які приїздять з короткотерміновими візитами. Нині завершується процес запровадження безвізового режиму для українських громадян з боку Європейського Союзу.
У МЗС зауважили, що можливе виключення України з "зеленої" зони Євросоюзу не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише буде рекомендацією державам-членам ЄС щодо посилення правил в'їзду.
Інформація про можливість скасування безвізу для України, Молдови, Грузії та країни Західних Балкан не відповідає дійсності, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр. Посолка ФРН в Україні назвала таку інформацію "лише чутками".
Кілька держав ЄС порушили питання щодо скасування безвізового режиму для України, Грузії, Молдови та країн Західних Балкан. Їхні претензії стосуються незаконного перебування та необґрунтованих заяв про надання притулку.
У Брюсселі задоволені тим, як держави "Східного партнерства" й Західних Балкан виконують умови безвізового режиму з Євросоюзом. Між тим через пандемію COVID-19 українці понад рік не могли користуватись "безвізом" з ЄС.
Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?