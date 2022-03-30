Безвізовий режим - режим, який дозволяє іноземним громадянам без віз в'їжджати на територію тієї чи іншої країни.

Безвізовий режим може встановлюватися як внаслідок двосторонніх або багатосторонніх домовленостей, так і внаслідок одностороннього рішення. Так, Україна ще в середині 2000-х років в односторонньому порядку скасувала візи для громадян країн ЄС, які приїздять з короткотерміновими візитами. Нині завершується процес запровадження безвізового режиму для українських громадян з боку Європейського Союзу.