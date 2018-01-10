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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Беата Шидло". Беата Шидло - польський політик, колишня прем'єр-міністр Польщі
Беата Шидло є членом політичної партії "Право і справделивість" Ярослава Качинського. На посаді прем'єр-міністра Польщі вона перебувала з 2015 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.