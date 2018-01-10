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Беата Шидло

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Беата Шидло". Беата Шидло - польський політик, колишня прем'єр-міністр Польщі

Беата Шидло є членом політичної партії "Право і справделивість" Ярослава Качинського. На посаді прем'єр-міністра Польщі вона перебувала з 2015 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий польський уряд: піар-трюк чи новий курс?

Новий польський уряд: піар-трюк чи новий курс? 10.01.2018

Новий польский прем’єр-міністр Моравєцький переформатував свій уряд. Найбільше здивування - міністр, якого вважали недоторканим, йде з посади, а перші кроки свідчать про прагматичну зміну курсу.
Коментар: Качинський пускає туману в очі призначенням Моравєцького

Коментар: Качинський пускає туману в очі призначенням Моравєцького 12.12.2017

Зміна гравців на чолі уряду Польщі - це насамперед тактичний маневр, щоб відвернути увагу від того, як Ярослав Качинський нищить правову державу руками своєї партії "Право і справедливість", вважає Бартош Дудек.
Матеуш Моравєцький очолив уряд Польщі

Матеуш Моравєцький очолив уряд Польщі 11.12.2017

Матеуш Моравєцький вступив на посаду прем'єр-міністра Польщі. Колишня прем'єрка Беата Шидло стала його заступницею, а решта міністрів поки що зберегли свої посади.
Чи виведе Матеуш Моравєцький Польщу з ізоляції?

Чи виведе Матеуш Моравєцький Польщу з ізоляції? 08.12.2017

Після відставки прем’єр-міністерки Польщі Беати Шидло польський уряд очолить дотеперішній міністр фінансів Матеуш Моравєцький. Саме йому доведеться виводити Польщу з ізоляції на тлі суперечливих реформ.
У Польщі неочікувано вирішили змінити голову уряду

У Польщі неочікувано вирішили змінити голову уряду 07.12.2017

У польському парламенті вотум недовіри уряду провалився, проте керівна партія вирішила змінити главу уряду. На місце Беати Шидло прийде міністр фінансів Матеуш Моравєцький.
Коментар: Два роки уряду Шидло - у Польщі шановані, міжнародно ізольовані

Коментар: Два роки уряду Шидло - у Польщі шановані, міжнародно ізольовані 15.11.2017

Два роки тому до влади в Польщі прийшов націонал-консервативний уряд Беати Шидло. Результати його роботи виявилися суперечливими, вважає оглядач DW Бартош Дудек.
Два роки після тріумфу Качинського в Польщі: загроза правам людини

Два роки після тріумфу Качинського в Польщі: загроза правам людини 25.10.2017

Два роки тому партія Ярослава Качинського "Право і справедливість" (ПіС) отримала на виборах абсолютну більшість. Вона безсоромно використовує наявний владний ресурс, але й передвиборні обіцянки переважно виконує.
Президент Польщі відмовився від запропонованої ним цього ж дня судової реформи

Президент Польщі відмовився від запропонованої ним цього ж дня судової реформи 25.09.2017

Президент Польщі Анджей Дуда не знайшов підтримки серед парламентських фракцій і вирішив відмовитися від пропозицій, висунутих ним кількома годинами раніше.
Орбан у Варшаві: вдвох проти Європи

Орбан у Варшаві: вдвох проти Європи 22.09.2017

Попри чіткий висновок Європейського суду, Польща та Угорщина опираються прийому біженців. Польський уряд копіює в цьому плані багато антидемократичних кроків Угорщини.

Прем'єрка Польщі наполягає на репараціях від ФРН попри чітку відмову Берліна

Прем'єрка Польщі наполягає на репараціях від ФРН попри чітку відмову Берліна 09.09.2017

Глава уряду Польщі Беата Шидло наполягає на вимозі до уряду ФРН відшкодувати збитки, завдані Польщі під час Другої світової війни. Заперечення Берліна у Варшаві не сприймають.
Уряд ФРН відкидає вимоги Польщі щодо репарацій за Другу світову війну

Уряд ФРН відкидає вимоги Польщі щодо репарацій за Другу світову війну 08.09.2017

Нинішні вимоги уряду в Варшаві щодо виплати Польщі репарацій з боку Німеччини за завдану під час Другої світової війни шкоду - безпідставні, наголошують у Берліні та вказують на рішення польської влади 1953 року.
Глава МЗС Польщі: З німцями слід обговорити виплату репарацій у сумі трильйона доларів

Глава МЗС Польщі: З німцями слід обговорити виплату репарацій у сумі трильйона доларів 04.09.2017

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшаві та Берліну слід провести переговори щодо виплати репарацій за шкоду, завдану у Другій світовій війні його країні.
Наскільки обґрунтовані претензії Варшави на репарації від Берліна

Наскільки обґрунтовані претензії Варшави на репарації від Берліна 01.09.2017

Про те, що Варшава збирається вимагати від Німеччини виплати репарацій, вже заявляли різні польські політики включно з прем'єркою Беатою Шидло. Експерти оцінили шанси Польщі отримати компенсацію.
Коментар: Польща грається з вогнем

Коментар: Польща грається з вогнем 31.08.2017

Ні ЄС, ні Польща не мають намірів відступати в суперечці щодо принципів правової держави. Водночас Польща отримує найбільше фіндопомоги з бюджету ЄС, тож Брюссель має важелі впливу, вважає Бернд Ріґерт.
Еммануель Макрон: Польща вирішила ізолювати себе

Еммануель Макрон: Польща вирішила ізолювати себе 25.08.2017

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єрка Польщі Беата Шидло вступили в заочну полеміку через критику Парижем уряду у Варшаві. Суперечка точиться довкола реформи ринку праці у ЄС.

Протести у Польщі: чим уряд "дістав" протестувальників? (10.08.2017) 10.08.2017

Опозиція у Польщі проводить у четвер новий масштабний протест проти політики консервативного уряду. Які кроки польської влади найбільше обурили протестувальників?
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