На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Беата Шидло". Беата Шидло - польський політик, колишня прем'єр-міністр Польщі

Беата Шидло є членом політичної партії "Право і справделивість" Ярослава Качинського. На посаді прем'єр-міністра Польщі вона перебувала з 2015 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.