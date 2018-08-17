 ″Бачити серцем″: як мати дитини з інвалідністю змінює суспільство (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.08.2018

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Україна

"Бачити серцем": як мати дитини з інвалідністю змінює суспільство (відео)

Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", змінює ставлення суспільства до "особливих" дітей. Уже третій рік поспіль вона проводить літній табір для дітей з інвалідністю. Дивіться її історію у проекті DW #LocalHeroes.

Deutschland Inklusion an der Schule (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

Cоціалізація дітей незалежно від виду інвалідності - мета ГО "Бачити серцем"

Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", усвідомлювала, що у сучасних українських реаліях ані її син, ані інші діти з інвалідністю не мають можливості інтегруватися в суспільство. Адже допомога держави побудована так, що ще більше відокремлює їх від соціуму: дистанційне навчання, індивідуальна реабілітація. Тому усією командою "Бачити серцем" вигадують чимало заходів, аби соціалізувати дітей незалежно від виду інвалідності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Докладно

Deutschland Inklusion an der Schule (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

"Бачити серцем": як Олеся Яскевич змінює суспільство (відео)

Уже третій рік поспіль Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", проводить літній табір для дітей з інвалідністю. 

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