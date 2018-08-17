"Бачити серцем": як мати дитини з інвалідністю змінює суспільство (відео)

Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", змінює ставлення суспільства до "особливих" дітей. Уже третій рік поспіль вона проводить літній табір для дітей з інвалідністю. Дивіться її історію у проекті DW #LocalHeroes.
Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", усвідомлювала, що у сучасних українських реаліях ані її син, ані інші діти з інвалідністю не мають можливості інтегруватися в суспільство. Адже допомога держави побудована так, що ще більше відокремлює їх від соціуму: дистанційне навчання, індивідуальна реабілітація. Тому усією командою "Бачити серцем" вигадують чимало заходів, аби соціалізувати дітей незалежно від виду інвалідності.
Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:
Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. (26.04.2018)
Катерина Кучина із благодійної організації "Соціальний фонд" робить Мелітополь комфортним для людей з обмеженими можливостями. Як вона своєю енергією запалює людей, дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (28.09.2017)