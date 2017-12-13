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Баумгартен

Баумгартен - комуна в Австрії. В містечку Баумгартен-ан-дер-Марх розташована газорозподільча станція.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Баумгартен". Газорозподільча станція в Баумгартені є однією з вузлових станцій з розподілення природного газу в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Один з ключових газових хабів Європи знову запрацював після вибуху

Один з ключових газових хабів Європи знову запрацював після вибуху 13.12.2017

Газорозподільчий центр "Баумгартен" в Австрії знову працює на повну потужність, заявили в компанії Gas Austria. Причини вибуху на станції з'ясовуються.
Через вибух в Австрії транзит російського газу до Європи скоротився на третину

Через вибух в Австрії транзит російського газу до Європи скоротився на третину 12.12.2017

Унаслідок вибуху на газорозподільній станції в Австрії транзит російського газу до Європи скоротився на третину. "Газпром экспорт" шукає обхідні маршрути, щоб уникнути перебоїв з постачанням.
Вибух на газорозподільній станції в Австрії - є жертви

Вибух на газорозподільній станції в Австрії - є жертви 12.12.2017

Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху на газорозподільній станції в Австрії. За різними даними, від 18 до 60 осіб дістали поранення.
Що думають у Німеччині про транзитну революцію Порошенка

Що думають у Німеччині про "транзитну революцію" Порошенка 12.09.2017

Президент України запропонував європейським компаніям в 2019 році перенести пункти прийому російського газу на кордон з РФ. DW поговорила про це з німецькими експертами.
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DW - про підґрунтя рішення "Газпрому" та його західних партнерів подвоїти потужності газопроводу "Північний потік".