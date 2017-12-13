Баумгартен - комуна в Австрії. В містечку Баумгартен-ан-дер-Марх розташована газорозподільча станція.

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