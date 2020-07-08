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Баугауз - мистецька школа в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Баугауз".
Мистецька школа "Баугауз" існувала в Німеччині з 1919 до 1933 року. Серед її найвідоміших представників - Вальтер Ґропіус, Ліонель Фейнінґер, Ґергард Маркс. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.