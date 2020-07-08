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Баугауз

Баугауз - мистецька школа в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Баугауз".

Мистецька школа "Баугауз" існувала в Німеччині з 1919 до 1933 року. Серед її найвідоміших представників - Вальтер Ґропіус, Ліонель Фейнінґер, Ґергард Маркс. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Жінки в мистецтві: 100 імен, які треба знати

Жінки в мистецтві: 100 імен, які треба знати 08.07.2020

100 років минуло, відколи жінкам у Німеччині дозволили вчитися в академіях мистецтв. Проте художниці досі залишаються в тіні своїх колег-чоловіків.
100 років Баугаузу: ідеї, які стали класикою світового дизайну

100 років Баугаузу: ідеї, які стали класикою світового дизайну 18.03.2019

Школі Баугауз виповнюється 100 років. Геніальні ідеї її представників назавжди підкорили світ дизайну

100 років Баугаузу: лампа-куля та меблі з трубок як ікони стилю (10.01.2019) 10.01.2019

Баугауз святкує 100-річний ювілей. Мінімалізм, зручність і практичність - головні ознаки цієї мистецької школи. А ви знаєте приклади баугаузу в Україні?

Баугаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу (фотогалерея) 03.01.2019

Цього року виповнюється 100 років Баугаусу - легендарній мистецькій школі, яка мала величезний вплив на архітектуру й дизайн 20-го століття. Плодами творчості її викладачів та випускників у світі користуються досі.
Баугаус для чайників: що треба знати про легендарну школу

Баугаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу 03.01.2019

Цього року виповнюється 100 років Баугаусу - легендарній мистецькій школі, яка мала величезний вплив на архітектуру й дизайн 20-го століття. Плодами творчості її викладачів та випускників у світі користуються досі.

Куди варто поїхати в 2019 році (02.01.2019) 02.01.2019

DW підготувала добірку найцікавіших місць та подій, які варто побачити на власні очі у 2019 році.

Lonely Planet: Німеччина на другому місці серед туристичних цілей 2019 року

Lonely Planet: Німеччина на другому місці серед туристичних цілей 2019 року 25.10.2018

У 2018 році рейтинг очолює Чилі. На другому місці - Південна Корея. На 2019 рік Lonely Planet радить туристам поїхати на Шрі-Ланку та до Німеччини.
Що можна і що не можна фотографувати в Німеччині

Що можна і що не можна фотографувати в Німеччині 16.08.2018

Рейхстаг, Кельнський собор, Баугауз… Улітку соцмережі переповнені яскравими фотозвітами про відпустку. Не всі, однак, знають, що деякі туристичні принади у своїй стрічці краще не викладати.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі 14.05.2018

14 травня Ізраїль відзначає день народження. 70 років минуло з часу його заснування. Країну варто побачити як через численні релігійні святині, так і з огляду на її красиві пляжі та квітучі міста.
Німецькі новачки в Світовій культурній спадщині ЮНЕСКО

Німецькі новачки в Світовій культурній спадщині ЮНЕСКО 10.07.2017

Унікальні, як Галапагоські острови чи піраміди в Гізі, - до списку Світової спадщини ЮНЕСКО увійшли ще дві будівлі школи Баугауз та печери льодовикового періоду в Баден-Вюртемберзі.

Баугауз у Берліні: мобільна екскурсія з інтерактивною картою

Баугауз у Берліні: мобільна екскурсія з інтерактивною картою 27.09.2016

У Берліні можна нарахувати понад десяток архітектурних пам’яток створених засновником Баугауза Вальтером Ґропіусом. З новим мобільним додатком жителям міста та туристам-поціновувачам стане легше їх відшукати.
Баугауз у Берліні готується до ювілею

Баугауз у Берліні готується до ювілею 20.03.2015

Чіткі лінії, прості форми - стиль Баугаузу досі вважається авангардом класичного модернізму.
100 нових об’єктів школи Баугаузу

100 нових об’єктів школи Баугаузу 20.03.2015

Архів Баугаузу в Берліні зберігає найбільшу у світі колекцію з історії напрямку, який відзначатиме свій столітній ювілей у 2019 році. На спеціальній виставці архів презентує 100 нових об’єктів.
«Баугауз»: «іконі модернізму» 90 років

«Баугауз»: «іконі модернізму» 90 років 03.04.2009

Цього тижня в Німеччині відзначили 90-річчя «Баугауза». Цей архітектурний і художній стиль, що взяв початок у однойменній академії в німецькому місті Веймарі, вплинув не лише на європейську культуру.
Білі ночі в білому місті

"Білі ночі" в "білому місті" 01.07.2006

В ізраїльському місті Тель-Авіві проходить фестиваль, інспірований архітектурним стилем „Баугауз”, який було започатковано на початку минулого століття в Німеччині.