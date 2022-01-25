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Барселона

Барселона - місто в Іспанії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Барселона".

Барселона є столицею іспанського регіону Каталонія. Барселона нараховує понад 5,5 мільйона жителів. Барселона славиться передусім своїми мистецькими об'єктами та архітектурними пам'ятками. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона (фотогалерея)

Найкрасивіші міста Європи: Барселона (фотогалерея) 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Найкрасивіші міста Європи: Барселона

Найкрасивіші міста Європи: Барселона 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Барселона: заради дітей на велосипедах у місті перекривають дороги (09.12.2021) 09.12.2021

До школи - на велосипеді. У Барселоні перекривають рух автомобілів, щоб діти безпечно крутили педалі до школи. Це проєкт "Велоавтобус".

УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги

УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги 28.09.2021

УЄФА анулює розгляд дисциплінарного провадження щодо "Реалу", "Барселони" і "Ювентуса", але не виключає подальші юридичні кроки.
У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність

У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність 12.09.2021

Масова хода вулицями Барселони з вимогою надання Каталонії суверенітету відбулася за кілька днів до переговорів між регіональним урядом і урядом Іспанії.
Ліонель Мессі переходить у Парі Сен-Жермен

Ліонель Мессі переходить у "Парі Сен-Жермен" 10.08.2021

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прибув до Парижа. Його батько та менеджер Хорхе Мессі підтвердив перехід гравця у "Парі Сен-Жермен".

Мессі зі сльозами на очах попрощався з Барселоною

Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною" 08.08.2021

Ліонель Мессі на пресконференції, ледь стримуючи сльози, оголосив про те, що залишає "Барселону". Кількома днями раніше стало відомо про неможливість продовження співпраці футболіста з клубом.

Інклюзивне море: у Барселоні людям з інвалідністю допомагають відпочити на пляжі (22.07.2021) 22.07.2021

У Барселоні завдяки спеціальній службі люди з інвалідністю можуть насолодитися відпочинком на пляжі. Прикутим до інвалідного візка допомагають плавати у морі рятувальники та спеціальна техніка.

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків 22.06.2021

Уряд Іспанії в надії нормалізувати ситуацію в Каталонії вирішив помилувати каталонських політиків, котрі вже кілька років відбували тюремний термін ув'язнення.
Нічні гуляння та алкоголь рікою: в Іспанії святкували кінець надзвичайного стану

Нічні гуляння та алкоголь рікою: в Іспанії святкували кінець надзвичайного стану 09.05.2021

В Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого понад пів року тому. Уряд закликає жителів країни бути й надалі обережними.
УЄФА оштрафувало клуби, які розкаялися через Суперлігу

УЄФА оштрафувало клуби, які розкаялися через Суперлігу 07.05.2021

Клубам, що розкаялися щодо участі в проєкті Суперліги, доведеться сплатити штрафи. Щодо "Реалу", "Барселони" й "Ювентусу" готують дисциплінарні заходи.
Коронавірус: у Барселоні провели музичний концерт з 5 тисячами учасників

Коронавірус: у Барселоні провели музичний концерт з 5 тисячами учасників 28.03.2021

У Барселоні гурт зіграв концерт перед 5 тисячами глядачів, щоб перевірити, чи можна проводити такі події із дотриманням суворих гігієнічних заходів. Перед концертом глядачам зробили тести на коронавірус.

"Вибухові" торти - в прямому і пененосному значенні (08.01.2021) 08.01.2021

"Коли торт вибухає, він розлітається на 50 метрів і більше!" Іспанський кондитер виготовляє торти з піротехнічними ефектами. Дивіться самі!

Дієго Марадона: життя і смерть футбольного генія (фотогалерея)

Дієго Марадона: життя і смерть футбольного генія (фотогалерея) 26.11.2020

Не стало одного з найвідоміших футболістів в історії: Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Найяскравіші моменти його кар'єри - у фотогалереї DW.
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія 26.11.2020

Не стало одного з найвідоміших футболістів в історії: Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Найяскравіші моменти його кар'єри - у фотогалереї DW.
Як в Іспанії виселяють за борги - Європа у фокусі (відео)

Як в Іспанії виселяють за борги - "Європа у фокусі" (відео) 09.11.2020

Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло.

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