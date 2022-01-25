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Барселона - місто в Іспанії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Барселона".
Барселона є столицею іспанського регіону Каталонія. Барселона нараховує понад 5,5 мільйона жителів. Барселона славиться передусім своїми мистецькими об'єктами та архітектурними пам'ятками. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.