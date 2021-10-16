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Балі

Балі - острів в Індійському океані, який належить Індонезії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балі". Балі є найбільшим островом однойменної провінції. Його площа дорівнює 5561 км². Столиця – Денпасар. За оцінками на острові проживає понад 4 мільйони осіб. В економіці острову головну роль відіграє туризм. Як повідомляється, щороку острів відвідує близько 4 мільйонів туристів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На острові Балі стався землетрус: є жертви

На острові Балі стався землетрус: є жертви 16.10.2021

Унаслідок землетрусу на індонезійському острові Балі загинули три людини. За даними місцевої влади, поштовхи сталися далеко від туристичних центрів.
В Індонезії рятувальники знайшли зниклий підводний човен: увесь екіпаж загинув

В Індонезії рятувальники знайшли зниклий підводний човен: увесь екіпаж загинув 25.04.2021

Зниклий із середи підводний човен індонезійських військово-морських сил виявили поблизу острова Балі. Всі 53 члени екіпажу загинули, повідомили в Джакарті.
Поблизу Балі знайдено уламки субмарини ВМС Індонезії

Поблизу Балі знайдено уламки субмарини ВМС Індонезії 24.04.2021

Неподалік від острова Балі знайдено уламки підводного човна ВМС Індонезії, який зник у цьому районі 21 квітня. Кисень на його борту мав вже закінчитися. На човні перебували 53 члени екіпажу.
Землетрус в Індонезії: щонайменше десять загиблих

Землетрус в Індонезії: щонайменше десять загиблих 29.07.2018

На острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Загинули щонайменше 10 людей, але влада побоюється, що кількість жертв може виявитися більшою.
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані

На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані 29.06.2018

На індонезійському острові Балі триває виверження вулкану Агунг. Місцевих жителів із зони безпеки евакуювали. Про загрозу життю людей наразі не йдеться.
На Балі відновлює роботу міжнародний аеропорт

На Балі відновлює роботу міжнародний аеропорт 29.11.2017

На індонезійському острові відновлює роботу аеропорт, закритий через викиди хмар диму та попелу вулканом Агунг.

Через вулкан Агунг тисячі туристів досі не можуть покинути Балі

Через вулкан Агунг тисячі туристів досі не можуть покинути Балі 28.11.2017

Через активний вулкан Агунг аеропорт на острові Балі залишається закритим другий день поспіль. Вночі вулкан вивергав зі свого жерла вогонь.

Фоторепортаж: Пробудження вулкану на Балі - життя по сусідству з небезпекою

Фоторепортаж: Пробудження вулкану на Балі - життя по сусідству з небезпекою 27.11.2017

Вулкан Агунг на Балі проявляє чергову за останні місяці активність після півстоліття "сплячки". Із зони небезпеки евакуювали десятки тисяч жителів. Водночас тисячі туристів не можуть покинути острів.
Пробудження вулкану Агунг на Балі

Пробудження вулкану Агунг на Балі 27.11.2017

Вулкан Агунг на Балі проявляє чергову за останні місяці активність після півстоліття "сплячки". Із зони небезпеки евакуювали десятки тисяч жителів. Водночас тисячі туристів не можуть покинути острів.

Як прокидається вулкан на Балі (27.11.2017) 27.11.2017

Заручниками вулкану Агунг на Балі стали майже 60 тисяч туристів. Дивіться відео, як прокидається вулкан навищого рівня небезпеки.
На Балі зачинили аеропорт і чекають потужного виверження вулкана Агунг

На Балі зачинили аеропорт і чекають потужного виверження вулкана Агунг 27.11.2017

Місцева влада оголосила найвищий рівень тривоги на острові. Головний аеропорт на Балі зачинили на добу. Територію в радіусі десяти кілометрів навколо вулкана оголосили зоною небезпеки.
Вулкан Агунг на Балі викинув стовп диму до трьох тисяч метрів заввишки

Вулкан Агунг на Балі викинув стовп диму до трьох тисяч метрів заввишки 26.11.2017

На острові Балі димить вулкан Агунг. 26 листопада стовп диму сягнув висоти у три тисячі метрів. Тисячі людей евакуйовано.

Еко-новинка: пакет, який можна випити (08.11.2017) 08.11.2017

Індонезійські винахідники створили еко-пакет, який розчиняється у воді. Причому її можна випити без шкоди для здоров’я.

Вулкан Агунг на Балі став менш активним, люди можуть повертатися додому

Вулкан Агунг на Балі став менш активним, люди можуть повертатися додому 29.10.2017

Дослідники Центру вивчення вулканів знизили рівень імовірності виверження вулкана з "небезпечного" до "тривожного".
На Балі евакуйовано понад 120 тисяч людей через загрозу виверження вулкана

На Балі евакуйовано понад 120 тисяч людей через загрозу виверження вулкана 28.09.2017

Вулкан Агунг може прокинутися будь-якої миті. Понад 120 тисяч людей на острові Балі перебралися в тимчасові притулки.
Президентом Інтерполу обраний китаєць, віце-президентом - росіянин

Президентом Інтерполу обраний китаєць, віце-президентом - росіянин 10.11.2016

Заступник міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей став першим представником Китаю, який обійматиме посаду президента Інтерполу.
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