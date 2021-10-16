Балі - острів в Індійському океані, який належить Індонезії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Балі". Балі є найбільшим островом однойменної провінції. Його площа дорівнює 5561 км². Столиця – Денпасар. За оцінками на острові проживає понад 4 мільйони осіб. В економіці острову головну роль відіграє туризм. Як повідомляється, щороку острів відвідує близько 4 мільйонів туристів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.