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"Балканський маршрут"

"Балканський маршрут" - маршрут, який використовували біженці, аби потрапити до Західної Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Балканський маршрут".

"Балканський маршрут", який використовували біженці, аби потрапити до Західної Європи, проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого 2016 року - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції.

У Боснії тисячі біженців опинились просто неба на морозі

У Боснії тисячі біженців опинились просто неба на морозі 29.12.2020

У Боснії, неподалік від кордону з ЄС, понад три тисячі мігрантів вже кілька днів живуть просто неба після закриття табору "Липа".
П'ять років з біженцями: чи впоралася Німеччина з кризою 2015 року

П'ять років з біженцями: чи впоралася Німеччина з кризою 2015 року 31.08.2020

2015 року сотні тисяч біженців прибули до Німеччини. Канцлерка Анґела Меркель запевняла тоді: "Ми це подужаємо". Які підсумки можна підбити нині?
Коментар: ЄС у халепі без міграційної угоди з Туреччиною

Коментар: ЄС у халепі без міграційної угоди з Туреччиною 02.03.2020

На порозі раптом чергова криза. Туреччина дає відмашку біженцям штурмувати Європу. Тепер ЄС знову має сам перейматися мігрантами. На поверхню виходять старі конфлікти, вважає Бернд Ріґерт.
Понад сто українців засудили у Греції за нелегальне перевезення мігрантів

Понад сто українців засудили у Греції за нелегальне перевезення мігрантів 15.03.2018

У МЗС кажуть, що дедалі більше українців затримують за кордоном за нелегальне перевезення людей. У Греції відповідні звинувачення висунуті загалом 132-ом громадянам України.
Німеччина більше не передає біженців Угорщині через негідні умови утримання

Німеччина більше не передає біженців Угорщині через негідні умови утримання 29.08.2017

Реалізація передбаченої Дублінськими угодами процедури передачі біженців із Німеччини до Угорщини, якщо шукачі притулку прибули до ЄС саме в цій країні, призупинена через негідні умови поводження з ними.
Болгарія планує залучити військових для протидії нелегальній міграції

Болгарія планує залучити військових для протидії нелегальній міграції 17.08.2017

Уряд Болгарії має намір посилити боротьбу з нелегальною міграцією, залучивши до охорони кордонів військові з'єднання. Ці плани викликали різку критику з боку правозахисників.
Фотогалерея: Європейська мрія - як біженці тікають від війни

Фотогалерея: "Європейська мрія" - як біженці тікають від війни 20.06.2017

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW.
Австрія наполягає на закритті для біженців середземноморського маршруту

Австрія наполягає на закритті для біженців "середземноморського маршруту" 19.04.2017

Відень прагне жорсткішого контролю за міграцією на морському кордоні ЄС. Міністр внутрішніх справ Австрії Вольфґанґ Соботка, крім того, хоче встановлення граничного обмеження числа біженців у країні.
Сповідь біженців, які застрягли на грецькому кордоні

Сповідь біженців, які застрягли на грецькому кордоні 05.04.2017

Вже минув рік, як діє угода між ЄС і Туреччиною щодо подолання кризи біженців. Чи зупинила вона масовий потік мігрантів до Європи? Кореспонденти DW відвідали колишні табори для біженців у Греції.

Німецький кордон у 2017 році нелегально перетнули майже 9000 осіб

Німецький кордон у 2017 році нелегально перетнули майже 9000 осіб 22.03.2017

Найчастіше у перші два місяці 2017 року кордон ФРН порушували афганці, сирійці та нігерійці.

Туреччина-ЄС: чи не зазнає краху договір щодо біженців? (20.03.2017) 20.03.2017

Домовленостям турецької влади з ЄС щодо стримування біженців з Сирії вже рік. Так званий "балканський маршрут" повністю перекритий. Однак останні погрози Анкари Брюсселю розірвати угоду вже мають перші наслідки. Подробиці в матеріалі DW.
Балканський маршрут перекритий, але бізнес контрабандистів процвітає

"Балканський маршрут" перекритий, але бізнес контрабандистів процвітає 01.02.2017

Контрабандисти на офіційно перекритому "балканському маршруті", як і раніше, заробляють великі гроші на нужденних біженцях. Репортаж DW з Белграда.

Від Берліна до Алеппо за три з половиною місяці (26.12.2016) 26.12.2016

Відстань від Берліна до Алеппо, якщо йти "балканським маршрутом", понад 4 тисячі кілометрів. Цим шляхом 26 грудня і вирушили учасники цивільного маршу "Civil March for Aleppo" на знак протесту проти війни у Сирії.
УВКБ ООН: Кількість випадків незаконної депортації біженців Балканськими країнами зросла

УВКБ ООН: Кількість випадків незаконної депортації біженців Балканськими країнами зросла 26.12.2016

Уздовж так званого "балканського маршруту" побільшало випадків незаконної депортації тих біженців, які мають право на отримання притулку, заявляють в УВКБ ООН.
У Хорватії затримали машину з 62 біженцями

У Хорватії затримали машину з 62 біженцями 18.12.2016

Понад 40 з виявлених людей госпіталізовані через отруєння вихлопними газами та переохолодження.

4-зірковий готель для біженців (07.11.2016) 07.11.2016

Занедбаний готель в Афінах переобладнали у помешкання для мігрантів з Сирії, Іраку та Афганістану.

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