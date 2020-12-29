"Балканський маршрут" - маршрут, який використовували біженці, аби потрапити до Західної Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Балканський маршрут".

"Балканський маршрут", який використовували біженці, аби потрапити до Західної Європи, проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого 2016 року - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції.