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"Балканський маршрут" - маршрут, який використовували біженці, аби потрапити до Західної Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Балканський маршрут".
"Балканський маршрут", який використовували біженці, аби потрапити до Західної Європи, проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого 2016 року - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції.
Домовленостям турецької влади з ЄС щодо стримування біженців з Сирії вже рік. Так званий "балканський маршрут" повністю перекритий. Однак останні погрози Анкари Брюсселю розірвати угоду вже мають перші наслідки. Подробиці в матеріалі DW.