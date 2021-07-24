Баден-Баден

Померти молодим: роботи митців, які рано пішли з життя, добре продаються

Коли митець рано йде із життя, ціна на його роботи через це часто зростає. На виставці в німецькому Баден-Бадені зібрали роботи 33 художників і художниць, які померли в молодому віці.