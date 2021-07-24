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Баден-Баден

Баден-Баден - місто на заході Німеччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Баден-Баден".

Німецький Баден-Баден є курортним містом. Баден-Баден відомий своїми лікувальними термальними джерелами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Три курортних міста Німеччини включили до Світової спадщини ЮНЕСКО

Три курортних міста Німеччини включили до Світової спадщини ЮНЕСКО 24.07.2021

Баден-Баден, Бад-Емс та Бад-Кісінген відтепер належать до Світової спадщини ЮНЕСКО як одні з найвідоміших курортних міст Європи. Також до цього списку потрапили вісім інших відомих у Європі міст-купалень.
Арт-експерт Ульріх Бланше: Головне послання Бенксі - не можна всьому вірити!

Арт-експерт Ульріх Бланше: Головне послання Бенксі - не можна всьому вірити! 11.02.2019

Робота стріт-арт художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" майже самознищилася під час аукціону "Сотбі". Тепер сенсаційну картину презенують у музеї. Арт-експерт Ульріх Бланше пояснює феномен Бенксі.

Скандальну картину Бенксі виставили в Німеччині (06.02.2019) 06.02.2019

Картину Бенксі, яка частково самознищилась на аукціоні Sotheby's, виставили в музеї Баден-Бадена. Тепер це вже не "Дівчинка з повітряною кулькою", а "Любов у відрі для сміття". Напівзруйновану картину можна протягом чотирьох тижнів побачити безкоштовно.
Барак Обама отримав Премію німецьких ЗМІ

Барак Обама отримав Премію німецьких ЗМІ 25.05.2017

Журі Премії німецьких ЗМІ назвало колишнього президента США громадянином світу, який залучав людей до своєї мрії про кращий світ.

Через США у комюніке зустрічі G20 нема пунктів про захист клімату й вільну торгівлю

Через США у комюніке зустрічі G20 нема пунктів про захист клімату й вільну торгівлю 18.03.2017

Через позицію США на зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки в Баден-Бадені домовилися лише про намір зміцнювати міжнародну торгівлю.
Зустріч міністрів фінансів Великої двадцятки: у пошуку компромісів

Зустріч міністрів фінансів Великої двадцятки: у пошуку компромісів 17.03.2017

Нові позиції та пропозиції США ускладнили підготовку та перебіг зустрічі міністрів фінансів Великої двадцятки. Немає єдності щодо вільної торгівлі та питань захисту клімату.
Зустріч міністрів фінансів G20: як побороти ухиляння від сплати податків?

Зустріч міністрів фінансів G20: як побороти ухиляння від сплати податків? 17.03.2017

Німецький курорт Баден-Баден у п’ятницю і суботу стане центром зустрічі міністрів фінансів країн "Великої 20-ки". Ітиметься про багато викликів. Та чи варто очікувати драматичних рішень?
Померти молодим: роботи митців, які рано пішли з життя, добре продаються

Померти молодим: роботи митців, які рано пішли з життя, добре продаються 23.03.2015

Коли митець рано йде із життя, ціна на його роботи через це часто зростає. На виставці в німецькому Баден-Бадені зібрали роботи 33 художників і художниць, які померли в молодому віці.
У Німеччині поменшало російських туристів

У Німеччині поменшало російських туристів 13.12.2014

За оцінками представників німецької туристичної галузі, кількість росіян на курортах ФРН скоротилась на тлі конфлікту в Східній Україні. Крім того, росіяни почали менше витрачати.
У завгоспа Кучми проблеми з нерухомістю у Німеччині

У "завгоспа Кучми" проблеми з нерухомістю у Німеччині 27.06.2013

Історичні палаци і замки у німецькому Баден-Бадені занепадають. Їхній власник, колишній чиновник Леоніда Кучми, вочевидь, втратив інтерес до купленої ним кілька років тому елітної нерухомості.