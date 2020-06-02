Багатотисячні акції проти расизму відбулися у багатьох містах Німеччини

У багатьох містах Німеччини у суботу, 6 червня, відбулися багатотисячні мирні протести проти поліцейського насильства та расизму.

Зокрема, у центрі Гамбурга на вулицю Юнгфернштіг (Jungfernstieg) на мітинг прийшли понад дев'ять тисяч осіб, хоча, згідно з правилами соціального дистанціювання через епідемію коронавірусу, на місці проведення акції мало б бути не більше 525 осіб, інформує dpa. Ще один мітинг відбувся на площі біля ратуші Гамбурга.

Акція протесту у Дюсельдорфі

Як повідомляється, поліція Гамбурга ще до проведення демонстрацій заявила про свою солідарність з учасниками протестів. "Ми на вашому боці! Расизму не місце в нашому суспільстві" ,- таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці поліції Гамбурга у Twitter. "Наша мета - розслідувати злочини і запобігати небезпеці. Якщо ми вдаємося до дій, то ми робимо це незалежно від кольору шкіри, релігії або соціального статусу людини", - запевнили поліцейські.

Акція протесту у Кельні

У землі Гессен найбільша кількість учасників акції протесту забралася у Франкфурті-на-Майні – близько дев'яти тисяч осіб. У столиці Баварії Мюнхені участь у демонстрації взяли близько десяти тисяч осіб.

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Акції протесту також відбулися і в кількох містах землі Північний Рейн-Вестфалія. Зокрема, у Дюссельдорфі у мирному марші проти расизму та поліцейської жорстокості взяли участь близько тисячі осіб. Біля офісу німецького об'єднання профспілок учасники акції зупинилися і мовчки стояли 8 хвилин 46 секунд. Саме стільки часу поліцейський у американському місті Міннеаполіс тиснув коліном на шию затриманого афроамериканця Джорджа Флойда, поки то не знепритомнів і згодом помер у лікарні. У Кельні акція протесту також налічувала близько тисячі учасників. Схожі "марші мовчання" у суботу відбулися в містах Дортмунд, Мюнстер, Леверкузен й Бонн.

Учасниця акції протесту у Берліні

У Берліні акція протесту відбулася на центральній площі міста Александерплац (Alexanderplatz) і зібрала тисячі учасників, переважно молодь.

Згідно з повідомлень організаторів і поліції, на усіх акціях протесту учасники були у масках і дотримувалися правил дистанціювання відповідно до запроваджених раніше карантинних обмежень.

Що викликало протести в США

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадження у багатьох містах США комендантської години.