Баварія відкрила безкоштовний університет для всіх
У Німеччині відкрився великий онлайн-університет. Курси можуть відвідувати всі, причому абсолютно безкоштовно. Є і цікаві пропозиції для іноземців.
Цього літа в Німеччині з'явився університет, де всі без винятку і абсолютно безкоштовно можуть набратися знань у німецьких професорів, причому не залишаючи домашнього дивана. У проекті Virtuelle Hochschule Bayern - Віртуальний університет Баварії - беруть участь три десятки баварських вишів. Серед них є володарі титулу "еліти", як Мюнхенський технічний університет і Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, і менш відомі ВНЗ, наприклад, університет Регенсбурга, вищі школи Аугсбурга, Кобурга, Інгольштадта, Кемптена. На спеціальній платформі в інтернеті професори цих вишів розміщують свої лекції і семінари - німецькою або англійською мовами.
Досі лекції та курси Віртуального університету Баварії були доступні тільки учням баварських вишів. Новий проект Open vhb відкритий для всіх, хто хоче підтягнути німецьку, удосконалювати свої знання в конкретній галузі, зорієнтуватися з вибором професії або просто розширити горизонти.
Освіта для трьох груп слухачів
Проєкт існує з 2000 року, але тепер уже в трьох режимах. Віртуальні курси з розділу "Classic" безкоштовно можуть відвідувати студенти всіх університетів Баварії, що беруть участь у проєкті, і отримувати залікові одиниці (credit points). Розділ "Smart" пропонує програми змішаного, або гібридного навчання, тобто студент отримує знання і самостійно в режимі онлайн, і очно з викладачем.
І, нарешті, новий формат OPEN vhb - подібний на масові відкриті онлайн-курси. Тут немає вимог до абітурієнтів. І взагалі не обов'язково бути студентом, щоб їх відвідувати. Все абсолютно безкоштовно і доступно для кожного. Тут немає залікових одиниць, зате можна отримати свідоцтво про відвідування курсу - після проходження онлайн-тестів.
Безкоштовні курси для всіх
Зараз на платформі - близько п'яти десятків таких веб-курсів для всіх, але пропозиція розширюватиметься. Тематика охоплює найрізноманітніші галузі науки: від онлайн-маркетингу та фінансового менеджменту до мікробіології, генетики та ортопедії. Тут вчать, як убезпечити себе в соцмережах, зробити свій будинок розумним, говорити харизматично, справлятися зі стресом і управляти майбутнім. Знайшлося місце і таким модним явищам, як інтернет речей, промисловість 4.0 і навіть діджеїнг.
Деякі курси можуть бути особливо корисними для іноземців - тих, хто планує так чи інакше пов'язати своє життя з Німеччиною. "Німецька як друга іноземна", "Правопис: основні компетенції", "Навчання в Німеччині. Введення в німецьке академічне життя" - теж в програмі. Все - для самостійного освоєння: супровід тьютора цим форматом не передбачено.
Заняття проводяться німецькою або англійською мовою - це заздалегідь вказано. До кожного курсу додається коротка анотація з описом цілей, програми та цільової аудиторії. Є і конкретна інформація про викладачів. Якщо курс пасує, слід реєструватися. Для цього треба ввести мейл і пароль або зареєструватися через Facebook.
Віртуальні курси: які ще є у Німеччині?
Віртуальний університет Баварії - перший масштабний проект за участю кількох десятків вищих шкіл. У сфері масових відкритих онлайн-курсів Німеччина поки що відстає від США. Німецькі платформи із застосуванням технологій електронного навчання та відкритим доступом можна порахувати на пальцях однієї руки.
Платформа Iversity існує з 2013 року, була задумана як аналог американської Coursera, але з недавніх пір значно звузила свою цільову аудиторію і тепер доступна тільки співробітникам компаній. Opencourseworld - МООК-платформа для приватних користувачів з широким тематичним спектром. Кілька проектів у цій сфері ініціювали окремі виші. OnCampus - платформа Вищої технічної школи Любека. openHPI - веб-курси у сфері IT, які пропонує потсдамський Інститут імені Хассо Платтнера. Деякі виші, наприклад, Мюнхенський технічний університет, розміщують свої курси на американських MOOK-платформах. Є й окремі викладачі, які викладають свої лекції в YouTube.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Франкфуртський університет імені Ґете
Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана
Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гамбурзький університет
Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Магдебурзький університет
На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Університет Майнца
На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Дрезденський технічний університет
За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Кельнський університет
У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський університет імені Гумбольдта
Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Рурський університет Бохума
Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський вільний університет
Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гейдельберзький університет
Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
У якому регіоні Німеччини краще вчитися?
Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.