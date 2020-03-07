Африканську лихоманку виявили в Німеччині

У землі Бранденбург, неподалік від кордону з Польщею, виявлений мертвий кабан, який, як встановили аналізи, мав зараження африканською чумою свиней. Про це у четвер, 10 вересня, повідомила міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (Julia Klökner). Для людини африканська лихоманка загрози не становить, наголосила міністерка.

Ця хвороба може завдати шкоди ФРН як найбільшому у Європі та світі експортеру свинини. Зазвичай Китай та інші азійські країни накладають заборону на імпорт м'яса з регіонів, де виявлені випадки африканської чуми свиней.

Африканська чума свиней - вірусне захворювання, що вражає як диких кабанів, так і свійських свиней, і є смертельним для тварин. Для людини воно не становить жодної загрози. На сьогодні ефективних ліків проти вірусу немає. Тому країни, які межують з охопленими чумою регіонами, намагаються вжити заходів задля боротьби з епідемією. Досі хворобу реєстрували насамперед у Румунії, Польщі, Угорщині, Чехії та балтійських країнах. Восени 2018 року стало відомо про випадки інфікування диких свиней у Бельгії, за 60 кілометрів від кордону з ФРН.

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