 Атака на виборчу дільницю в Пакистані: щонайменше 25 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Атака на виборчу дільницю в Пакистані: щонайменше 25 загиблих

Через вибух на виборчій дільниці у Пакистані загинули, як мінімум, 25 людей. Кількість загиблих може зрости, оскільки багато поранених перебувають у критичному стані.

На місці вибуху у місті Кветта

На місці вибуху у місті Кветта

Внаслідок вибуху, який стався у середу, 25 липня, біля однієї з виборчих дільниць у місті Кветта на південному заході Пакистану, загинуло щонайменше 25 людей. Про це повідомила місцева лікарня, передає агенція AP. Серед загиблих п'ятеро правоохоронців та двоє дітей. За даними агенції AFP, кількість загиблих становить 28.

Ще близько 40 осіб отримали поранення. У лікарні побоюються, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки багато поранених перебувають у критичному стані, повідомив лікар Джаффер Какар.

Терорист-смертник намагався потрапити на територію виборчої дільниці. Він підірвав себе, коли правоохоронці намагались зупинити його. Жодне угрупування поки що не взяло на себе відповідальність за вибух.

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Теракт стався у день виборів до нижньої палати парламенту - Національної асамблеї, а також у регіональні парламенти. У голосуванні мають право взяти участь понад 100 мільйонів пакистанців. раніше виборча комісія попросила військових забезпечити охорону виборів та передвиборних заходів.

Як повідомлялось, 13 липня смертник підірвав себе на мітингу кандидата в депутати парламенту країни, на якому були присутні до тисячі осіб. Внаслідок теракту загинуло понад 140 осіб, у тому числі кандидат у депутати Навабзада Раізані. Загалом перед голосуванням внаслідок кількох терактів в Пакистані загинули 170 осіб, у тому числі троє кандидатів в депутати.

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