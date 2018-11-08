Архієпископу РПЦ Амвросію заборонили в'їзд в Україну на три роки

Ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію (Єрмакову), якого цього тижня не впустили на територію України, заборонили в'їзд в країну на три роки. Про це у суботу, 10 листопада, повідомила Державна прикордонна служба України. "Щонайменше до 2021 року потрапити до України він не зможе", - йдеться у повідомленні, поширеному на офіційному сайті відомства.

При цьому сам архієпископ після інциденту, посилаючись на бесіду з київськими прикордонниками, казав, що рішення не пустити його в Україну начебто було разовим. "Зі мною вже зв'язався один з народних депутатів Верховної Ради України і сказав, що обов'язково буде опротестовувати це рішення української влади. Подивимося за розвитком подій", - сказав він в інтерв'ю російському телеканалу "Царьград".

Інцидент стався 7 листопада. Амвросія затримали на пропускному пункті міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни), провели співбесіду і відмовили у в'їзді. За словами архієпископа, таке рішення йому пояснили відсутністю в нього доказів мети перебування в Україні. При цьому він запевняє, що надавав прикордонникам лист-запрошення на захід, який проводила Київська духовна академія.

Російська православна церква вважає, що цей інцидент ілюструє наслідки прийнятих патріархом Варфоломієм рішень щодо України, зокрема щодо надяння томосу про автокефалію новій православній українській церкві.