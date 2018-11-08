 Архієпископу РПЦ Амвросію заборонили в′їзд в Україну на три роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Архієпископу РПЦ Амвросію заборонили в'їзд в Україну на три роки

Державна прикордонна служба України заборонила ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію в'їзд до України до 2021 року. Сам він раніше називав недопуск на територію України разовим.

Архієпископа Амвросія не пустили в Україну

Архієпископа Амвросія не пустили в Україну

Ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію (Єрмакову), якого цього тижня не впустили на територію України, заборонили в'їзд в країну на три роки. Про це у суботу, 10 листопада, повідомила Державна прикордонна служба України. "Щонайменше до 2021 року потрапити до України він не зможе", - йдеться у повідомленні, поширеному на офіційному сайті відомства.

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Архієпископ Амвросій мав взяти участь в урочистостях у Києві, однак був недопущений на територію України. РПЦ пов'язує цю ситуацію з наданням українській церкві томосу про автокефалію. (08.11.2018)

При цьому сам архієпископ після інциденту, посилаючись на бесіду з київськими прикордонниками, казав, що рішення не пустити його в Україну начебто було разовим. "Зі мною вже зв'язався один з народних депутатів Верховної Ради України і сказав, що обов'язково буде опротестовувати це рішення української влади. Подивимося за розвитком подій", - сказав він в інтерв'ю російському телеканалу "Царьград".

Інцидент стався 7 листопада. Амвросія затримали на пропускному пункті міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни), провели співбесіду і відмовили у в'їзді. За словами архієпископа, таке рішення йому пояснили відсутністю в нього доказів мети перебування в Україні. При цьому він запевняє, що надавав прикордонникам лист-запрошення на захід, який проводила Київська духовна академія.

Російська православна церква вважає, що цей інцидент ілюструє наслідки прийнятих патріархом Варфоломієм рішень щодо України, зокрема щодо надяння томосу про автокефалію новій православній українській церкві.

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