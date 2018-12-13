Археологи виявили в Єгипті незайману гробницю стародавнього жерця

Група археологів виявила поблизу Каїра поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років.
Стародавнє незаймане поховання виявили археологи поблизу столиці Єгипту Каїра. Про знахідку повідомив у суботу, 15 грудня, міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Анані, передає інформагенція dpa.
Гробницю виявили в історичному районі Саккара, де розташований некрополь священних для стародавніх єгиптян тварин. Експерти оцінюють вік знайденої гробниці в 4,4 тисячі років, наголосив міністр. У ній похований жрець на ім'я Вах-Ті. Очільник відомства також зауважив, що знайдена могила "напрочуд добре збереглася".
Стіни гробниці прикрашені численними малюнками та статуями, на яких зображений похований тут священнослужитель і члени його родини. Поховання містить 24 великі статуй, які висічені у 18 нішах у скелі, додав міністр.
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