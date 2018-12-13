 Археологи виявили в Єгипті незайману гробницю стародавнього жерця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2018

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Новини

Археологи виявили в Єгипті незайману гробницю стародавнього жерця

Група археологів виявила поблизу Каїра поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років.

Гробниця в Єгипті

Стародавнє незаймане поховання виявили археологи поблизу столиці Єгипту Каїра. Про знахідку повідомив у суботу, 15 грудня, міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Анані, передає інформагенція dpa.

Гробницю виявили в історичному районі Саккара, де розташований некрополь священних для стародавніх єгиптян тварин. Експерти оцінюють вік знайденої гробниці в 4,4 тисячі років, наголосив міністр. У ній похований жрець на ім'я Вах-Ті. Очільник відомства також зауважив, що знайдена могила "напрочуд добре збереглася".

Стіни гробниці прикрашені численними малюнками та статуями, на яких зображений похований тут священнослужитель і члени його родини. Поховання містить 24 великі статуй, які висічені у 18 нішах у скелі, додав міністр.

Гробниця в Єгипті

Цей фрагмент стіни зображає похованого тут жерця та членів його родини

За останні місяці єгипетські археологи виявили цілу низку стародавніх знахідок. Завдяки ним місцева влада сподівається відродити підупалу через загрозу терактів туристичну галузь, що вважається однією з головних галузей єгипетської економіки.

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