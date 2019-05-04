 Артеменко звільнений з посади у Нацраді з питань телерадіомовлення України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

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Новини

Артеменко звільнений з посади у Нацраді з питань телерадіомовлення України

Голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення України вирішив подати у відставку попри те, що термін його повноважень і без того збігав у липні. Він пояснив свій крок "простою людською втомою".

телерадіомовлення

Президент України Петро Порошенко у суботу, 4 травня, підписав указ про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Раніше цього дня на сайті Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив про рішення подати у відставку і піти з посади, посилаючись на "просту людську втому", а також нову пропозицію роботи.

Юрія Артеменка призначили членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у липні 2014 року, а незабаром обрали й головою Нацради. Початок його роботи припав на найгострішу фазу збройного протистояння на Донбасі. За роки перебування Артеменка на посаді в Україні почали розбудовувати мережу суспільного мовлення, створили радіо для військових, а також обмежили чи заборонили трансляцію в країні численного медіаконтенту з Росії.

Повноваження Артеменка як члена Нацради мали би завершитися в липні цього року. 

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