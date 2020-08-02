 Армія США припинила пошуки вісьмох військових, їх вважають загиблими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2020

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Новини

Армія США припинила пошуки вісьмох військових, їх вважають загиблими

У США припинили пошуки вісьмох військових, яких вважали зниклими безвісти після аварії бронетранспортера-амфібії біля узбережжя Каліфорнії. В армії США вважають, що військові загинули.

Бронетранспортери-амфібії армії США біля узбережжя Каліфорнії (архівне фото)

Бронетранспортери-амфібії армії США біля узбережжя Каліфорнії (архівне фото)

Армія США припинила пошуки вісьмох військових, яких вважали зниклими безвісти після аварії бронетранспортера-амфібії біля узбережжя Каліфорнії три дні тому.

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"З важким серцем я вирішив припинити рятувально-пошукові роботи", - заявив у неділю, 2 серпня, керівник пошукової операції Крістофер Бронзі, цитує інформагентство AFP. В армії США вважають, що військові загинули.

30 липня під час навчань біля острова Сан-Клементе вода потрапила в бронетранспортер-амфібію, в якому перебували 16 військових - 15 морських піхотинців і матрос. Вісьмох з них вдалося витягнути з машини. Утім, згодом одного з врятованих оголосили мертвим, ще двоє військових перебувають у критичному стані.

До пошуків решти вісьмох військових залучили численні кораблі і вертольоти армії США та берегової охорони. Тепер  пошуки припинено. Острів Сан-Клементе розташований біля південного узбережжя Каліфорнії неподалік від Сан-Дієго.

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