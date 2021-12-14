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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Арктика".
Арктика - географічний регіон навколо Північного полюса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.
І морозом, і спекою й ураганним вітром. У Кельні відкрився всепогодний випробувальний центр для автівок - один з найсучасніших у Європі. Ось, як у лабораторіях симулюються умови, що є суворішими, ніж на найвищій горі Європи - Монблан.