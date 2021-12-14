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Арктика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Арктика".

Арктика - географічний регіон навколо Північного полюса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Тривожний сигнал: В Арктиці підтверджено новий температурний рекорд

"Тривожний сигнал": В Арктиці підтверджено новий температурний рекорд 14.12.2021

Влітку 2020 року у заполярному Верхоянську температура сягнула 38 градусів за Цельсієм. Це найвищий показник будь-коли зафіксований у Арктиці, підтвердила Всесвітня метеорологічна організація.
У Росії загинув міністр і ексохоронець Путіна

У Росії загинув міністр і ексохоронець Путіна 08.09.2021

Глава МНС Росії Євген Зіничев загинув унаслідок нещасного випадку в Арктиці. Він очолював відомство з травня 2018 року.

Літні олімпійські ігри в Арктиці? (07.04.2021) 07.04.2021

Мешканці найхолоднішого міста Фінляндії, зимового курорту Салла, подали заявку на проведення літніх, а не зимових, олімпійських ігор 2032 року. Здавалося б, нісенітниця? Однак у цій заявці - важливий кліматичний месидж.

Пентагон: США уважно стежать за активністю РФ в Арктиці

Пентагон: США уважно стежать за активністю РФ в Арктиці 06.04.2021

"Ніхто не зацікавлений у тому, щоб Арктика стала мілітаризованою", заявив речник Пентагону, коментуючи російську військову активість в регіоні.

Який зв'язок між потеплінням в Арктиці і катаклізмами в Україні? (11.08.2020) 11.08.2020

Потепління в Арктиці призводить не лише до танення льодовиків. Це впливає на клімат на цілій планеті, зокрема стає причиною різних природних катаклізмів. Дивіться чому.

Над Арктикою закрилася величезна озонова діра

Над Арктикою закрилася величезна озонова діра 01.05.2020

За даними, Всесвітньої мететорологічної організації, величезна озонова діра закрилася в квітні над Арктикою.
Пором Естонія: чому балтійський Титанік досі на дні - Європа у фокусі (відео)

Пором "Естонія": чому "балтійський Титанік" досі на дні - "Європа у фокусі" (відео) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Затоплення "Естонії": пором не піднімають з дна Балтики через теракт? - "Європа у фокусі" (23.09.2019) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики

Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики 20.09.2019

В експедиції із вивчення клімату Арктики візьмуть участь близько 600 вчених з різних країн світу. Криголам дрейфуватиме протягом року.
Данія відреагувала на скасування Трампом візиту до Копенгагена

Данія відреагувала на скасування Трампом візиту до Копенгагена 21.08.2019

Уряди Данії та Гренландії відкидають можливість продажу останньої США. Попри це Копенгаген сподівається на продовження співробітництва з Вашингтоном в Арктиці.

Коментар: Бажання купити Гренландію - холодний розрахунок Трампа

Коментар: Бажання купити Гренландію - холодний розрахунок Трампа 20.08.2019

Своєю пропозицією купити Гренландію Дональд Трамп вкотре розхитує світовий порядок, за яким живе західний світ після війни. При цьому для Трампа найголовнішим є геополітичний вплив в Арктиці, вважає Олівер Саллет.

Дослідник: Пластиковим сміттям завалена навіть Арктика

Дослідник: Пластиковим сміттям завалена навіть Арктика 12.08.2019

Німецький дослідник Арвед Фукс занепокоєний зростанням кількості пластикового сміття навіть у віддалених і безлюдних регіонах Землі, зокрема в Арктиці.

Німецький професор про пожежі у Сибіру: Світ вступає в епоху вогню

Німецький професор про пожежі у Сибіру: Світ вступає в епоху вогню 01.08.2019

Сибірські ліси у вогні. Гасити чи ні? Залежить від обставин, каже провідний німецький фахівець з пожеж в Росії, професор Йоганн Ґеорґ Ґольдаммер. Ексклюзивне інтерв'ю DW.
Спека у Арктиці може запустити кліматичну ланцюгову реакцію

Спека у Арктиці може запустити кліматичну ланцюгову реакцію 30.07.2019

У Арктиці панує надзвичайна для цього регіону спека. Наслідком цього є найбільші за останні 20 років пожежі. Кліматичні зміни також спричиняють танення вічної мерзлоти та вивільнення значних обсягів вуглекислого газу.
Повернення 2-го флоту США, навчання НАТО на Балтиці і дзеркальна відповідь Росії

Повернення 2-го флоту США, навчання НАТО на Балтиці і дзеркальна відповідь Росії 14.06.2019

У Балтійське море повернувся відновлений 2-й флот ВМС США, відомий за часів "холодної війни". Під його керівництвом НАТО проводить маневри Baltops. Росія у відповідь - проводить свої.

Сахара та Арктика за сусідніми дверями: як тестують автівки у Кельні (15.06.2018) 15.06.2018

І морозом, і спекою й ураганним вітром. У Кельні відкрився всепогодний випробувальний центр для автівок - один з найсучасніших у Європі. Ось, як у лабораторіях симулюються умови, що є суворішими, ніж на найвищій горі Європи - Монблан.
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