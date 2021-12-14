Затоплення "Естонії": пором не піднімають з дна Балтики через теракт? - "Європа у фокусі" (23.09.2019)

Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.