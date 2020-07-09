На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аркадій Бабченко".

Аркадій Бабченко - опозиційний російський журналіст та блогер. У 2017 році він переїхав до України, за його словами, після погроз на свою адресу, отриманих у Росії. В Україні Бабченко працював телеведучим телеканалу ATR.