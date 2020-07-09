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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аркадій Бабченко".
Аркадій Бабченко - опозиційний російський журналіст та блогер. У 2017 році він переїхав до України, за його словами, після погроз на свою адресу, отриманих у Росії. В Україні Бабченко працював телеведучим телеканалу ATR.
Шевченківський районний суд Києва скасував заплановане на 20 грудня підготовче засідання в справі В'ячеслава Пивоварника, підозрюваного в організації та фінансуванні замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.
Журналіст Аркадій Бабченко, який був "застрелений" і "воскрес" в результаті операції СБУ, розповів DW про ставлення до вироку організатору "вбивства", свою роль у справі та чому не коментує дії української спецслужби.
Після угоди зі слідством Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 року позбавлення волі. Про це повідомив глава СБУ.