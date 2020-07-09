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Аркадій Бабченко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аркадій Бабченко".

Аркадій Бабченко - опозиційний російський журналіст та блогер. У 2017 році він переїхав до України, за його словами, після погроз на свою адресу, отриманих у Росії. В Україні Бабченко працював телеведучим телеканалу ATR.

В Росії включили Аркадія Бабченка до списку терористів

В Росії включили Аркадія Бабченка до списку терористів 09.07.2020

Російський письменник і опозиційний журналіст, військовий кореспондент виїхав з Росії ще у 2017 році.
Суд випустив із в'язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка

Суд випустив із в'язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка 13.11.2019

Суд у Києві звільнив з-під варти засудженого за організацію замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа, посилаючись на стан його здоров'я.
Аркадій Бабченко повідомив, що виїхав з України

Аркадій Бабченко повідомив, що виїхав з України 03.11.2019

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко повідомив, що виїхав з України до Ізраїлю через півроку після обрання нового президента, як він пообіцяв раніше.

Рік справі Бабченка: запитання без відповідей

Рік справі Бабченка: запитання без відповідей 29.05.2019

Чому єдиного засудженого за замах на журналіста звільняють з тюрми, а іншого ніяк не почнуть судити, та чи вдалося слідчим встановити російський слід? У справі Бабченка за рік кількість відкритих запитань лише зросла.
СБУ: У 2018 році в Україні попереджено вісім терактів

СБУ: У 2018 році в Україні попереджено вісім терактів 08.01.2019

Протягом минулого року СБУ викрила понад 70 осіб, причетних до підривної діяльності в Україні, та попередила вісім терористичних актів, повідомила спецслужба.
Суд переніс розгляд справи підозрюваного у замаху на журналіста Бабченка

Суд переніс розгляд справи підозрюваного у замаху на журналіста Бабченка 20.12.2018

Шевченківський районний суд Києва скасував заплановане на 20 грудня підготовче засідання в справі В'ячеслава Пивоварника, підозрюваного в організації та фінансуванні замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.
Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю

Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю 19.12.2018

З Тараса Стельмашенка, який був підозрюваним у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка, зняли обвинувачення в тероризмі та звільнили з-під варти.

Справа Бабченка: доля підозрюваних у замаху на вбивство

Справа Бабченка: доля підозрюваних у замаху на вбивство 19.12.2018

Служба безпеки України завершила розслідування щодо останніх двох підозрюваних у справі журналіста Аркадія Бабченка. Один з них - В'ячеслав Пивоварник - і досі в розшуку, але суд все одно розпочинає розгляд його справи.
Аркадій Бабченко: Я хотів би побачити в суді докази проти моїх вбивць

Аркадій Бабченко: Я хотів би побачити в суді докази проти моїх "вбивць" 02.10.2018

Журналіст Аркадій Бабченко, який був "застрелений" і "воскрес" в результаті операції СБУ, розповів DW про ставлення до вироку організатору "вбивства", свою роль у справі та чому не коментує дії української спецслужби.
Бабченко припустив, що його вбивство замовив кухар Путіна Пригожин

Бабченко припустив, що його вбивство замовив "кухар Путіна" Пригожин 01.10.2018

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко заявив про причетність до замаху на нього російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна".
Справа Бабченка: перший вирок у режимі секретності

Справа Бабченка: перший вирок у режимі секретності 01.10.2018

Набув сили вирок Борису Герману - організатору замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Попри обіцянки СБУ забезпечити прозоре розслідування, у резонасній кримінальній справі залишається чимало таємниць.
СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами

СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами 01.09.2018

Після угоди зі слідством Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 року позбавлення волі. Про це повідомив глава СБУ.
Луценко: Підозрюваний у справі Бабченка пішов на співпрацю зі слідством

Луценко: Підозрюваний у справі Бабченка пішов на співпрацю зі слідством 21.08.2018

Підозрюваний у організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий співпрацювати зі слідством, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Угоду ще має затвердити суд.
Справа Бабченка стає дедалі заплутанішою

Справа Бабченка стає дедалі заплутанішою 28.06.2018

До цього часу СБУ не надала переконливих доказів "кремлівського сліду" у замаху на російського журналіста в Києві, а кожен новий фігурант справи дедалі більше заплутує цю історію.

Столтенберг: Інсценування смерті журналіста може зашкодити довірі до ЗМІ

Столтенберг: Інсценування смерті журналіста може зашкодити довірі до ЗМІ 08.06.2018

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи інсценування вбивства Бабченка, застеріг від негативних наслідків для довіри до ЗМІ, а також наголосив на ролі вільної та незалежної преси у боротьбі з фейковими новинами.

Справа Бабченка і список 47: що (не)відомо (відео)

Справа Бабченка і "список 47": що (не)відомо (відео) 08.06.2018

Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства журналіста Аркадія Бабченка, спецслужби так і не розповіли подробиць. В історії з цією справою, а також "списком 47" залишається ще чимало запитань.
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