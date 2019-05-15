 Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку"

Апеляційний суд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку" до розгляду позову сім'ї Суркісів. Раніше вони домоглися в інших судах скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними із цим банком.

Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію Приватбанку

Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку"

Шостий апеляційний суд за клопотанням "Приватбанку" призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації "Приватбанку" до розгляду у Великій палаті Верховного Суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Про це повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук у четвер, 19 грудня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

До цього, 16 грудня, Велика палата Верховного Суду оголосила перерву до 31 січня у розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів через необхідність Генпрокуратури ознайомитися з матеріалами справи.

Суркіси домоглися в судах нижчих інстанцій скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними із "Приватбанком" особами та визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 мільярд гривень на акції банку, пізніше викуплені державою за 1 грн.

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Скаргу на судове рішення про скасування націоналізації "Приватбанку" розглянуть 19 грудня. Тим часом ексвласник банку Ігор Коломойський закликає покарати експрезидента України Петра Порошенка. (13.11.2019)

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан запевнив, що не бере участі в прийнятті рішень щодо "Приватбанку", але визнав, що іноді спілкується з колишнім власником банку Ігорем Коломойським. (29.10.2019)

Мета атаки олігарха Ігоря Коломойського - створити "керований інформаційний хаос", аби не повертати державі виведені з "Приватбанку" кошти, зазначається у заяві правління НБУ. (27.11.2019)

Як зазначає агенція з посиланням на експертів, можливе підтвердження апеляційним адмінсудом рішення про незаконність націоналізації не матиме безпосереднього впливу на роботу банку, але стане суттєвим аргументом для Господарського суду.

У свою чергу рішення Госпсуду на користь ексвласників, підтверджене потім в апеляції, стане основою для реституції: повернення банку акціонерам і повернення державі 155 мільярдів гривень, внесених у вигляді держоблігацій.  За словами першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, це призведе до чергового визнання "Приватбанку" неплатоспроможним через відсутність капіталу та знову поставить питання про його націоналізацію.

"Приватбанк" ініціював нову справу проти ексакціонерів в Ізраїлі

Тим часом "Приватбанк" у середу, 18 грудня, у третю річницю націоналізації, ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель- Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову - 600 мільйонів доларів.

"Також, за підсумками подальшого аналізу, "Приватбанк" збільшив суму позовних вимог у Канцлерському суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву", - йдеться в заяві банку, але не повідомляється нова сума претензій.

Банк також продовжує готуватися до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму понад 3 мільярди доларів (зокрема відсотки) у Високому суді Англії та Уельсу. 

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