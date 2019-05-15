Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку"

Шостий апеляційний суд за клопотанням "Приватбанку" призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації "Приватбанку" до розгляду у Великій палаті Верховного Суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Про це повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук у четвер, 19 грудня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

До цього, 16 грудня, Велика палата Верховного Суду оголосила перерву до 31 січня у розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів через необхідність Генпрокуратури ознайомитися з матеріалами справи.

Суркіси домоглися в судах нижчих інстанцій скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними із "Приватбанком" особами та визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 мільярд гривень на акції банку, пізніше викуплені державою за 1 грн.

Як зазначає агенція з посиланням на експертів, можливе підтвердження апеляційним адмінсудом рішення про незаконність націоналізації не матиме безпосереднього впливу на роботу банку, але стане суттєвим аргументом для Господарського суду.

У свою чергу рішення Госпсуду на користь ексвласників, підтверджене потім в апеляції, стане основою для реституції: повернення банку акціонерам і повернення державі 155 мільярдів гривень, внесених у вигляді держоблігацій. За словами першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, це призведе до чергового визнання "Приватбанку" неплатоспроможним через відсутність капіталу та знову поставить питання про його націоналізацію.

"Приватбанк" ініціював нову справу проти ексакціонерів в Ізраїлі

Тим часом "Приватбанк" у середу, 18 грудня, у третю річницю націоналізації, ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель- Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову - 600 мільйонів доларів.

"Також, за підсумками подальшого аналізу, "Приватбанк" збільшив суму позовних вимог у Канцлерському суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву", - йдеться в заяві банку, але не повідомляється нова сума претензій.

Банк також продовжує готуватися до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму понад 3 мільярди доларів (зокрема відсотки) у Високому суді Англії та Уельсу.

Дивитись відео 16:07 Поділитись Дмитро Дубілет про "Приватбанк", скорочення держслужбовців і державу в смартфоні. Інтерв'ю DW (11.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3SohE Дмитро Дубілет про "Приватбанк", скорочення держслужбовців і державу в смартфоні. Інтерв'ю DW (11.11.2019)