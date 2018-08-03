 Анґела Меркель: Система прийому біженців у ЄС нежиттєздатна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

Анґела Меркель: Система прийому біженців у ЄС нежиттєздатна

Дублінська система, яка визначає правила прийому біженців у ЄС, нині не здатна функціонувати, вважає Меркель. Іспанія тим часом потерпає від потоку мігрантів з Африки.

Анґела Меркель під час візиту до Іспанії зустрілася з Педро Санчесом

Анґела Меркель під час візиту до Іспанії зустрілася з Педро Санчесом

Німеччина підтримує зусилля Іспанії, спрямовані на скорочення притоку біженців з Марокко Середземним морем. У переговорах з півічноафриканською країною Мадрид грає провідну роль, заявила в суботу, 11 серпня, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після переговорів з прем'єром Іспанії Педро Санчесом, передає агенція новин dpa.

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Як відбувається розподіл біженців серед країн ЄС та в яких випадках члени Євросоюзу вдаються до контролю в межах Шенгену? Законодавство щодо біженців у ЄС непросте. Ми розклали по поличках основні норми.

Починаючи з 11 серпня особи, які подали заяви на притулок в Іспанії і були затримані на німецькому кордоні, будуть відправлені назад, повідомили в міністерстві внутрішніх справ ФРН. (08.08.2018)

Близько 400 осіб нелегально прорвалися через шестиметровий паркан, яким на території Марокко огороджений іспанський ексклав Сеута, та напали на правоохоронців. Багато людей отримали поранення. (26.07.2018)

Теперішні правила прийому біженців у ЄС - так звана "Дублінська система" - нині "нежиттєздатні", зазначила Меркель. За чинними нормами, за мігранта відповідає та країна Євросоюзу, де він вперше перетнув зовнішній кордон ЄС. "Тоді б у теорії до Німеччини ніколи б не зміг прибути жоден мігрант чи біженець", - сказала Меркель і наголосила, що реальність інша. Вона закликала держави ЄС спільно працювати над "справедливою системою розподілу" та разом організовувати повернення біженців на батьківщину, цитує агенція AFP.

Санчес визнав наявність проблеми. Частина узбережжя Іспанії лише на 14 кілометрів віддалена від Африки, тоді як "у економічному та соціальному розвиткові, а також правах людини є незрівнянно більший розрив", сказав він. За словами прем'єра, Іспанія нині - під "значним тиском" через міграцію з країн на південь від Сахари.

За даними ООН, цього року до Іспанії Середземним морем дісталися вже понад 23 тисячі мігрантів. Це приблизно втричі більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому щонайменше 1,5 тисячі осіб загинули під час спроби дістатися берегів Європи.

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