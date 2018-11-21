Анґела Меркель виступила на підтримку міграційного пакту ООН

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) висловилася на підтримку критикованого низкою країн міграційного пакту ООН. Під час виступу у вівторок, 21 листопада, в Бундестазі, вона назвала проект цього документа "правильною спробою відповіді" на глобальну проблему. Міграційна криза останніх років показала "як важливо розв'язувати проблему біженців в міжнародному контексті, не сподіваючись, що якась країна спроможна зробити це сама", - підкреслила Меркель.

На думку канцлерки, угода не зачіпає суверенітет і національне законодавство ФРН. Водночас Меркель зазначила, що поліпшення умов для біженців і трудових мігрантів, відповідає національним інтересам Німеччини. Вона також додала, що пакт не має юридично зобов'язувальної сили.

Ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" має бути офіційно ухвалений на конференції в Марокко 10 та 11 грудня 2018 року. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. На сьогодні підписувати документ вже відмовилися Австрія, Австралія, Болгарія, Угорщина, Ізраїль, Польща, США і Чехія.

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