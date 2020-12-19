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Аніс Амрі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аніс Амрі.

19 грудня 2016 року виходець з Тунісу Аніс Амрі спрямував викрадену ним вантажівку в натовп людей на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. В результаті теракту загинули 12 осіб, десятки людей були поранені. 23 грудня Амрі був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Берліні вшанували пам'ять жертв нападу на різдвяний ярмарок

У Берліні вшанували пам'ять жертв нападу на різдвяний ярмарок 19.12.2020

В четверті роковини автомобільного наїзду на різдвяний ярмарок у Берліні, під час якого загинуло 12 людей, згадали жертв теракту.
Поліція звільнила затриманих за підозрою у підготовці нападу в Берліні

Поліція звільнила затриманих за підозрою у підготовці нападу в Берліні 09.04.2018

Детальна перевірка не підтвердила попередніх повідомлень про підготовку затриманими напередодні чоловіками нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону.

Німецька поліція запобігла нападу під час Берлінського напівмарафону

Німецька поліція запобігла нападу під час Берлінського напівмарафону 08.04.2018

Співробітники берлінської поліції затримали під час спецоперації шістьох чоловіків за підозрою у причетності до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону.
В Італії затримали ймовірних спільників берлінського нападника Аніса Амрі

В Італії затримали ймовірних спільників берлінського нападника Аніса Амрі 29.03.2018

Чотирьох вихідців з Тунісу та одного палестинця затримали в передмісті Рима за підозрою в контактах з берлінським нападником Анісом Амрі, повідомили в італійській поліції.

Роковини теракту в Берліні: Меркель визнала прорахунки

Роковини теракту в Берліні: Меркель визнала прорахунки 19.12.2017

У день роковин нападу на різдвяний ярмарок у Берліні канцлерка Німеччини Анґела Меркель визнала, що німецькі органи влади припустилися помилок, які не слід повторювати в майбутньому.
У центрі Берліна відкрили меморіал пам'яті про жертв теракту

У центрі Берліна відкрили меморіал пам'яті про жертв теракту 19.12.2017

На площі Брайтшайдплац в центрі Берліна відбулось відкриття меморіалу у пам'ять про жертв теракту 19 грудня 2016 року, який забрав життя 12 осіб.

У Німеччині згадують жертв теракту в Берліні

У Німеччині згадують жертв теракту в Берліні 19.12.2017

19 грудня, в річницю наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок в Берліні, що забрав життя 12 людей, в Німеччині згадують його жертв.
Італійський поліцейський розповів про вбивство берлінського терориста

Італійський поліцейський розповів про вбивство "берлінського терориста" 17.12.2017

"Я вбив людину. І часто думаю про це", - розповів італійський поліцейський про драматичні події ночі на 23 грудня минулого року, коли він застрелив терориста Аніса Амрі.
Звіт у справі берлінського терориста: пропозиції розширити повноваження поліції

Звіт у справі берлінського терориста: пропозиції розширити повноваження поліції 13.10.2017

Слідчі опублікували звіт, який вказує на велику кількість прорахунків поліції, що уможливили грудневий теракт у Берліні. У ХДС канцлерки Меркель вважають, що правоохоронці потребують більше повноважень.

Теракти у Європі за допомогою авто - трагічна хронологія (18.08.2017) 18.08.2017

Для вчинення терактів злочинці дедалі частіше використовують автомобілі. Наїзду на людей у Барселоні передували теракти за схожим сценарієм в низці інших європейських міст.
Берлінського нападника Аніса Амрі поховали на батьківщині в Тунісі

Берлінського нападника Аніса Амрі поховали на батьківщині в Тунісі 06.08.2017

Після тривалого перебування в Італії через бюрократичні складнощі тіло виконавця теракту в Берліні, тунісця Аніса Амрі, доправили на батьківщину, де його поховали у рідному місті, повідомляє кореспондент DW.
У Німеччині визнали конституційним видворення потенційних терористів з країни

У Німеччині визнали конституційним видворення потенційних терористів з країни 27.07.2017

Конституційний суд ФРН вирішив, що видворення з Німеччини іноземців, які становлять загрозу, відповідає конституції країни, навіть якщо вони не мають конкретних планів теракту чи нападу.
Сенатор: берлінського терориста мали заарештувати за місяць до нападу

Сенатор: "берлінського терориста" мали заарештувати за місяць до нападу 17.05.2017

Відповідальний берлінського уряду за внутрішні справи Андреас Ґайзель заявив про можливий обман у поліції задля приховування втраченої можливості заарештувати терориста Аніса Амрі до нападу на різдвяний ярмарок.
Депортованих з ФРН тунісців на батьківщині ув’язнили за підозрою в тероризмі

Депортованих з ФРН тунісців на батьківщині ув’язнили за підозрою в тероризмі 22.04.2017

Від восьми до десяти тунісіців, яких депортували з ФРН, на батьківщині ув'язнили за зв'язки з терористичними організаціями.
Випадок берлінського терориста: перевірка не виявила помилок у діях земельної влади

Випадок берлінського терориста: перевірка не виявила помилок у діях земельної влади 27.03.2017

Хоч берлінський нападник Аніс Амрі і був відомий правоохоронцям як особа, що становить загрозу, дії поліції та влади Північного Рейну - Вестфалії щодо нього не містили помилок, визначила перевірка.
ЗМІ: Німецькі правоохоронці попереджали про намір Амрі вчинити теракт задовго до Берліна

ЗМІ: Німецькі правоохоронці попереджали про намір Амрі вчинити теракт задовго до Берліна 26.03.2017

У приватному листуванні в інтернеті, за яким стежила кримінальна поліція однієї німецької землі, берлінський нападник Аніс Амрі писав, що планує стати терористом-смертником, пише Bild am Sonntag.

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