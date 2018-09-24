 Антоніу Гутерріш: Світовий порядок є дедалі більш хаотичним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Антоніу Гутерріш: Світовий порядок є дедалі більш хаотичним

На думку генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, світ страждає від "дефіциту довіри", а демократичні принципи перебувають "в облозі".

Антоніу Гуттеріш під час виступу на Генасамблеї ООН

Антоніу Гуттеріш під час виступу на Генасамблеї ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у вівторок, 25 вересня, відкрив сесію Генеральної Асамблеї ООН застереженням щодо можливого "зламу" базованого на правилах світоустрою.

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За даними ООН, кількість людей у світі, що страждають від голоду, знову зростає. У 2017 році таких нараховувалося 821 мільйон - на 6 мільйонів більше, ніж роком раніше. (11.09.2018)

Рішення про включення цього питання до порядку денного ухвалили більшістю голосів. Проти пропозиції проголосували Росія, Білорусь, Сирія, Вірменія, Венесуела та ще кілька держав. (22.09.2018)

"Сьогодні світовий порядок є дедалі більш хаотичним. Владні відносини є менш чіткими, - цитує Гуттеріша інформагенція AFP. - Загальнолюдські цінності розмиваються. Демократичні принципи перебувають в облозі".

Світ нині страждає від "дефіциту довіри", а принцип багатонаціональної співпраці "зазнає атак саме тоді, коли ми його найбільше потребуємо", заявив генсек ООН. Серед викликів, перед якими постає нині світ, Гуттеріш назвав глобальні кліматичні зміни, "злочинні дії у кіберпросторі" та "озброєння штучного інтелекту". Загрозу генсек ООН бачить також у зростанні популізму у світі та в поляризації країн. 

Гутерріш закликав представників 133 країн, які заявили про свою участь у сесії Генасамблеї, "підтримати реформовану, відновлену і посилену багатосторонню систему" світоустрою "заради більшої солідарності у просуванні миру, прав людини та сталого розвитку".

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