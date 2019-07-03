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Антоніо Таяні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антоніо Таяні". Антоніо Таяні є головою Європарламенту.

Консервативний італійський політик Антоніо Таяні очолив Європейський парламент у січні 2017 року, замінивши на цій посаді німецького соціал-демократа Мартіна Шульца. Антоніо Таяні є членом правоцентристської італійської партії "Вперед, Італія" (Forza Italia), очолюваної Сільвіо Берлусконі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент обрав спікера

Європарламент обрав спікера 03.07.2019

Головою Європейського парламенту обраний соціал-демократ з Італії Давід Сассолі, якого підтримали консерватори, що набрали найбільше голосів на виборах до ЄП.

Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх іспанських депутатів

Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх іспанських депутатів 01.06.2019

Колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Коміна не пропустили до будівлі Європарламенту. Після цього його голова Антоніо Таяні скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів.
Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні

Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні 20.03.2019

Лідери Євросоюзу та президент України Петро Порошенко обговорили важливість забезпечення вільних та чесних президентських виборів в Україні, а також домовилися протидіяти зовнішньому втручанню у виборчі процеси.
Голова Європарламенту вибачився за слова про позитивні справи Муссоліні

Голова Європарламенту вибачився за слова про "позитивні" справи Муссоліні 14.03.2019

Муссоліні і фашизм були найтемнішою главою в історії минулого століття, заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні, який раніше вказав на роль італійського диктатора у розбудові країни.
Голова Європарламенту вважає можливим перенесення термінів Brexit

Голова Європарламенту вважає можливим перенесення термінів Brexit 09.03.2019

Останнім терміном виходу Великобританії з ЄС може стати початок липня, заявив Антоніо Таяні. Brexit без угоди з Брюсселем, на його думку, стане катастрофою для британської економіки.
Вербальна анексія: націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

"Вербальна анексія": націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів 13.02.2019

Злочини, вчинені партизанами під час Другої світової війни, - і досі дискусійне питання для Словенії та Хорватії. Однак слова італійського політика й голови Європарламенту Антоніо Таяні викликали обурення в обох країнах.
Премія Сахарова Сенцову: Церемонія з порожнім кріслом у Європарламенті

Премія Сахарова Сенцову: Церемонія з порожнім кріслом у Європарламенті 12.12.2018

У Європарламенті в Страсбурзі пройшла церемонія вручення премії Сахарова. Олег Сенцов у цей час перебуває у колонії в Росії. Однак його слова все одно прозвучали у Європарламенті.
Глава Європарламенту: Проблема міграції не повинна розвалити ЄС

Глава Європарламенту: Проблема міграції не повинна розвалити ЄС 23.06.2018

Міграція "не є суто німецькою проблемою", щодо неї необхідною є європейська стратегія, наголошує глава Європарламенту Антоніо Таяні.
Голова Європарламенту готовий стати прем'єром для Берлусконі

Голова Європарламенту готовий стати прем'єром для Берлусконі 02.03.2018

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні готовий змінити посаду й очолити італійський уряд. Партія Сільвіо Берлусконі -давнього політичного союзника Таяні - очікує перемогу на парламентських виборах в Італії.
Європарламент підтримав наступний раунд переговорів щодо Brexit

Європарламент підтримав наступний раунд переговорів щодо Brexit 13.12.2017

Європарламентарі проголосували за перехід до нової фази Brexit. Голова ЄП Антоніо Таяні назвав це "важливим кроком уперед".
#MeToo: мляві дебати щодо сексуальних домагань у Європарламенті

#MeToo: мляві дебати щодо сексуальних домагань у Європарламенті 25.10.2017

Після повідомлень про випадки сексуальних домагань в Європейському парламенті депутати провели термінові дебати й висловилися за посилення протидії сексуальним злочинам, зокрема й у самому ЄП.
Європарламент проведе дебати через сексуальні домагання

Європарламент проведе дебати через сексуальні домагання 23.10.2017

Співробітниці Європарламенту розповіли ЗМІ про сексуальні домагання. Голова Європарламенту Антоніо Таяні "шокований", у середу проведуть термінові дебати з цього питання.
Жан-Клод Юнкер: Зі смертю Гельмута Коля ми втратили велетня повоєнного часу

Жан-Клод Юнкер: Зі смертю Гельмута Коля ми втратили велетня повоєнного часу 01.07.2017

У будівлі Європарламенту в Страсбурзі відбулася загальноєвропейська офіційна церемонія прощання з Гельмутом Колем. Керівники ЄС у своїх виступах відзначили внесок, зроблений політиком у справу об'єднаної Європи.

Туск заявляє про розбіжності із Трампом у ставленні до Росії

Туск заявляє про розбіжності із Трампом у ставленні до Росії 25.05.2017

Між Європейським Союзом та Сполученими Штатами існують певні розбіжності щодо відносин з РФ, у питаннях торгівлі та клімату, заявив після зустрічі Трампа з лідерами ЄС президент Європейської Ради Дональд Туск.
Історичне підписання безвізу. Як це було? (відео)

Історичне підписання "безвізу". Як це було? (відео) 17.05.2017

У Європарламенті урочисто підписали законодавчий акт, яким буде запроваджено безвізовий режим для громадян України. Таким чином до набуття чинності "безвізу" залишилася лише одна формальність.
Євросоюз підписав безвіз для України

Євросоюз підписав "безвіз" для України 17.05.2017

Голова Європарламенту та представник Мальти, яка головує в Євросоюзі, підписали документ про безвізовий режим між Україною та ЄС. Очікується, що "безвіз" для України запрацює з 11 червня.
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