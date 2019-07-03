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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антоніо Таяні". Антоніо Таяні є головою Європарламенту.
Консервативний італійський політик Антоніо Таяні очолив Європейський парламент у січні 2017 року, замінивши на цій посаді німецького соціал-демократа Мартіна Шульца. Антоніо Таяні є членом правоцентристської італійської партії "Вперед, Італія" (Forza Italia), очолюваної Сільвіо Берлусконі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Злочини, вчинені партизанами під час Другої світової війни, - і досі дискусійне питання для Словенії та Хорватії. Однак слова італійського політика й голови Європарламенту Антоніо Таяні викликали обурення в обох країнах.