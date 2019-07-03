Антоніо Таяні

Премія Сахарова Сенцову: Церемонія з порожнім кріслом у Європарламенті

У Європарламенті в Страсбурзі пройшла церемонія вручення премії Сахарова. Олег Сенцов у цей час перебуває у колонії в Росії. Однак його слова все одно прозвучали у Європарламенті.