Антонов (компанія)

Український "Руслан": чи зможе літак виконувати контракти з НАТО без запчастин з Росії (26.02.2020)

Український транспортний літак "Руслан" ще 10 років тому приблизно на 80% залежав від запчастин та комплектуючих з Росії. Відмовлятися від них держпідприємство "Антонов" почало ще до того, як це було оголошено на рівні держави після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Як модернізують "Руслан" і співпрацюють за контрактами з НАТО?