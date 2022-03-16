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Антонов (компанія)

"Антонов" - українське державне авіабудівне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антонов".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як повернути Мрію: легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022)

Як повернути "Мрію": легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022) 16.03.2022

Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника

Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника 25.11.2021

Володимир Зеленський заявив про офіційний старт створення українського національного авіаперевізника, який влада анансувала ще у квітні 2020 року. Ймовірна назва авіакомпанії - Ukrainian National Airlines (UNA).

Літаки для Зеленського. Чи потрібна Україні державна авіакомпанія

Літаки для Зеленського. Чи потрібна Україні державна авіакомпанія 30.08.2021

Володимир Зеленський заявив про створення українського національного авіаперевізника вже до кінця цього року. Однак літаки "Антонова" туди не братимуть. Чи корисний такий крок для України?

Як українські літаки допомагають гасити пожежі в Туреччині (04.08.2021) 04.08.2021

Для допомоги в гасінні нищівних пожеж Україна скерувала до Туреччині свої літаки. Дивіться, як виглядають пожежі з літака ДСНС.
Російський посол Анатолій Антонов повертається до США

Російський посол Анатолій Антонов повертається до США 20.06.2021

Посол Росії в США Анатолій Антонов вилетів з Москви до Нью-Йорка. Взаємне повернення послів США та РФ раніше анонсував російський президент Володимир Путін після зустрічі з Джо Байденом.

Зеленський зустрів Мрію з комерційним вантажем Епіцентру - ОП

Зеленський зустрів "Мрію" з комерційним вантажем "Епіцентру" - ОП 01.05.2020

В Офісі президента України визнали, що Ан-225 із засобами для боротьби з коронавірусом, який урочисто зустрів президент Володимир Зеленський, насправді привіз комерційний вантаж.
Зеленський хоче створити державну авіакомпанію з українськими літаками

Зеленський хоче створити державну авіакомпанію з українськими літаками 22.04.2020

Флот майбутнього державного авіаперевізника мають формувати лише літаки, випущені держпідприємством "Антонов", переконаний Зеленський. Взірцем для цієї авіакомпанії взято Turkish Airlines або Singapore Airlines.
Український Руслан: контракти з НАТО без запчастин з Росії? (відео)

Український "Руслан": контракти з НАТО без запчастин з Росії? (відео) 26.02.2020

Український транспортний літак "Руслан" на 80% залежав від запчастин та комплектуючих з Росії. Як модернізують "Руслан" і співпрацюють за контрактами з НАТО?

Український "Руслан": чи зможе літак виконувати контракти з НАТО без запчастин з Росії (26.02.2020) 26.02.2020

Український транспортний літак "Руслан" ще 10 років тому приблизно на 80% залежав від запчастин та комплектуючих з Росії. Відмовлятися від них держпідприємство "Антонов" почало ще до того, як це було оголошено на рівні держави після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Як модернізують "Руслан" і співпрацюють за контрактами з НАТО?
Аварійна посадка літака Ан-12 в Львівській області: є загиблі

Аварійна посадка літака Ан-12 в Львівській області: є загиблі 04.10.2019

У Львівській області через брак пального здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12. На борту перебувало восьмеро людей. У ДСНС кажуть про п'ятьох загиблих та трьох поранених.
В Україні заарештовані літаки Руслан, належні російській авіакомпанії

В Україні заарештовані літаки "Руслан", належні російській авіакомпанії 08.06.2019

Російські літаки заарештували на вимогу ДП "Антонов". Там кажуть, що льотна придатність повітряних суден продовжена з порушенням і в обхід розробника.
Антонов хоче відновити виробництво літаків Ан-124 Руслан

"Антонов" хоче відновити виробництво літаків Ан-124 "Руслан" 15.01.2019

У 2019 році українське державне підприємство "Антонов" планує знову почати виробництво літаків Ан-124 "Руслан" без використання російських частин, заявили в концерні "Укроборонпром".
Екс-міністра оборони України підозрюють у державній зраді

Екс-міністра оборони України підозрюють у державній зраді 14.01.2019

Генеральна прокуратура України підозрює колишнього міністра оборони України Дмитра Саламатіна у вчиненні державної зради в інтересах РФ, участі у злочинній організації Віктора Януковича та заволодінні чужим майном.

Українська "Мрія" хоче розширити співпрацю з НАТО (29.08.2018) 29.08.2018

Українська "Мрія" готується виконувати військове замовлення з Великобританії. У концерні "Антонов" очікують розширення співпраці з НАТО.

Мрія-2: що заважає добудувати другий найбільший літак світу? (відео)

"Мрія-2": що заважає добудувати другий найбільший літак світу? (відео) 09.08.2018

Україна має точну копію найбільшого і найпотужнішого транспортного літака у світі. Однак цей АН-225 під номером 01-02 вже 30 років не можуть добудувати. Чому?

Літак-близнюк "Мрія-2": чи зможе Україна запустити його в небо? (09.08.2018) 09.08.2018

Мрія про "Мрію-2". Україна має точну копію найбільшого і найпотужнішого транспортного літака у світі. Втім цей АН-225 під номером 01-02 вже тридцять років не можуть добудувати. Чому він на землі, а не в небі?

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