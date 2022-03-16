Антонов (компанія)

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"Антонов" - українське державне авіабудівне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антонов".
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Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?
Український транспортний літак "Руслан" ще 10 років тому приблизно на 80% залежав від запчастин та комплектуючих з Росії. Відмовлятися від них держпідприємство "Антонов" почало ще до того, як це було оголошено на рівні держави після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Як модернізують "Руслан" і співпрацюють за контрактами з НАТО?