Антиурядові протести в Албанії: щонайменше шестеро потерпілих

Тисячі албанців вийшли в столиці країни Тирані в суботу, 16 лютого, на антиурядовий протест. Близько сотні людей намагалися прорватися у приміщення адміністрації прем'єра Албанії, соціаліста Еді Рами, який в цей час перебував у портовому місті Вльора на півдні країни. Протестувальники кидали у будівлю димові шашки та каміння, було розбито кілька вікон та виламані вхідні двері. Поліція застосувала проти демонстрантів водомети, сльозогінний газ та гумові кулі, повідомляє агентство новин dpa.

Протестувальники намагалися прорватися до адміністрації прем'єра

Внаслідок сутичок між демонстрантами та правоохоронцями ушкодження отримали щонайменше шестеро людей. За даними міністерства охорони здоров'я, двоє поліцейських були госпіталізовані з травмами, а четверо демонстрантів - через проблеми з диханням.

До протестів закликала опозиційна права Демократична партія. Опозиція закидає прем'єру країни обман на виборах, корупцію та зв'язки з організованою злочинністю. Протестувальники вимагають формування технократичного уряду для організації нових виборів. Досі багатотисячні протести проходили мирно.

Протистояння між правоохоронцями та протестувальниками

Представництво Євросоюзу в Тирані закликало всі сторони до стриманості. В представництві зазначили, що громадяни мають право на мирний протест. "Водночас пошкодження державної власності та застосування насильства є неприйнятними", - наголосило представництво ЄС у дописі в соцмережі Twitter.

Еді Рама обіймає посаду прем'єра Албанії з 2013 року, а в червні 2017 року він був обраний на другий термін. Країна з населенням 2,9 мільйона людей є однією з найбідніших у Європі. Албанія є членом НАТО з 2009 року.