Антирекорд третій день поспіль: понад 1100 нових випадків COVID-19 в Україні

В Україні станом на ранок п'ятниці, 26 червня, виявлено 1109 нових випадків інфікування коронавірусом за минулу добу та 19 летальних випадків. Про це свідчать останні дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Найбільше підтверджених випадків зараження COVID-19 протягом минулої доби зафіксовано у Львівській області (209 випадків), Рівненській області (116 випадки), у Києві (113 випадків) й Закарпатській області (93 випадки).

Всього за весь період епідемії в Україні, за даними РНБО, було підтверджено 41 117 випадків інфікування COVID-19, з них - 1 086 жертв та 18 299 людей, які одужали.

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Кількість нових випадків заражень ставить антирекорди вже третій день поспіль. Днем раніше повідомлялося про 994 нових хворих на COVID-19 за добу, 24 Червня - про 940, 23 червня було підтверджено інфекцію у 833 осіб.

Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

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20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ. Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.