Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Антикорупційна ініціатива ЄС

Антикорупційна ініціатива Євросоюзу в Україні стартувала в червні 2017 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антикорупційна ініціатива".

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу (EUACI) допомагає розбудовувати інституційні спроможності нових антикорупційних органів України, тісно співпрацює з комітетом Верховної Ради з питань запобігання та боротьби з корупцією, регіональною владою, а також підтримує діалог з неурядовими організаціями та журналістами, які ведуть антикорупційну діяльність. Антикорупційна ініціатива ЄС стартувала в червні 2017 року під час візиту до Києва єврокомісара з питань політики розширення та добросусідства Йоганеса Гана. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україні радять змінити тактику проведення антикорупційної реформи

Україні радять змінити тактику проведення антикорупційної реформи 06.03.2019

Чим більше громадськість та міжнародні донори тиснуть щодо антикорупційних реформ на українські еліти, тим більше останні згуртовуються для протистояння цим реформам. Chatham House радить змінити тактику.

Рік роботи АРМА: що встигло зробити українське агентство з розшуку активів

Рік роботи АРМА: що встигло зробити українське агентство з розшуку активів 30.10.2018

Західні експерти в сфері розшуку активів оцінили перший рік роботи новоствореного українського Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Їхні висновки - в матеріалі DW.
Відкриття парку корупції: що сниться хабарникам (відео)

Відкриття "парку корупції": що сниться хабарникам (відео) 01.06.2018

У Києві відкрили "парк корупції". У ньому можна уявити себе детективом або зазирнути у сни корупціонерів. Кореспондентка DW побувала на відкритті парку.

"Парк корупції": в Київській Русі за хабар одразу вбивали (01.06.2018) 01.06.2018

В Києві відкрили "парк корупції". У ньому можна уявити себе детективом або зазирнути в сни корупціонерів. Один з головних символів як парку, так і сучасної корупції - золотий батон. Кореспондентка DW побувала на відкритті парку.

Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві Парк корупції

Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві "Парк корупції" 22.05.2018

Представництво ЄС в Україні відкрило в Києві "Парк корупції" - перший у країні інтерактивний проект із привернення уваги громадськості до проблеми корупції. Репортаж DW.
Глава Антикорупційної ініціативи ЄС: Брюссель занепокоєний відсутністю Антикорупційного суду в Україні

Глава Антикорупційної ініціативи ЄС: Брюссель занепокоєний відсутністю Антикорупційного суду в Україні 03.07.2017

НАЗК має нарешті взятися за перевірку е-декларацій держчиновників, а українська влада - навчитися співіснувати з незалежними антикорупційними інституціями, вважає глава EUACI в Україні Ека Ткешелашвілі.