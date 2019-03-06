Антикорупційна ініціатива Євросоюзу в Україні стартувала в червні 2017 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антикорупційна ініціатива".

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу (EUACI) допомагає розбудовувати інституційні спроможності нових антикорупційних органів України, тісно співпрацює з комітетом Верховної Ради з питань запобігання та боротьби з корупцією, регіональною владою, а також підтримує діалог з неурядовими організаціями та журналістами, які ведуть антикорупційну діяльність. Антикорупційна ініціатива ЄС стартувала в червні 2017 року під час візиту до Києва єврокомісара з питань політики розширення та добросусідства Йоганеса Гана. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.