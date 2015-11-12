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Антидискримінаційні закони

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антидискримінаційні закони".

Мета антидискримінаційних законів - забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС привітав антидискримінаційні зміни до законодавства України

ЄС привітав антидискримінаційні зміни до законодавства України 12.11.2015

Посол ЄС в Україні сподівається, що ці норми потраплять і до нового Трудового кодексу, який у Верховній Раді мають обговорити найближчим часом.
Верховна Рада не підтримала внесення антидискримінаційної норми до Трудового кодексу

Верховна Рада не підтримала внесення антидискримінаційної норми до Трудового кодексу 10.11.2015

Верховна Рада України ухвалила п'ять із шести законів, необхідних для виконання плану дій з лібералізації Євросоюзом візового режиму для України. Депутати не змогла внести антидискримінаційну норму до Трудового кодексу.
У царстві темряви: як живеться незрячим в Україні та у Європі

У царстві темряви: як живеться незрячим в Україні та у Європі 01.02.2011

Їх обох рятує палиця і окуляри. А найперше - здобута освіта і робота. Паралельний вимір життя незрячих у Європі та Україні: на прикладі політика-бізнесмена Стіґа та бібліотекаря Юрія.
Потрібні тільки красиві й стрункі

Потрібні тільки красиві й стрункі 03.06.2007

На українському ринку праці досить поширеним є явище дискримінації за статтю, за станом здоров’я, генетичною спадковістю, стилем життя... Про це йдеться у щорічній доповіді Міжнародної організації праці.