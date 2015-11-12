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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антидискримінаційні закони".
Мета антидискримінаційних законів - забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Верховна Рада України ухвалила п'ять із шести законів, необхідних для виконання плану дій з лібералізації Євросоюзом візового режиму для України. Депутати не змогла внести антидискримінаційну норму до Трудового кодексу.