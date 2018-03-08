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Антидемпінгове мито

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антидемпінгове мито".

Антидемпінгове мито є одним із особливих мит, які встановлюються окремими країнами з метою захисту інтересів національних виробників. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Китай пригрозив США необхідною відповіддю на нові мита

Китай пригрозив США "необхідною відповіддю" на нові мита 08.03.2018

Якщо США запровадять мито на імпортні сталь та алюміній, Китай відповість контрзаходами, повідомив глава МЗС КНР Ван Ї.
Американське мито на сталь викликало жорстку реакцію в ЄС

Американське мито на сталь викликало жорстку реакцію в ЄС 02.03.2018

У Європейсьому Союзі готують заходи у відповідь на анонсоване американським президентом Дональдом Трампом мито на імпортну сталь. Сталевари кажуть про відчутний удар по ринку.

ЄС запровадив антидемпінгове мито на українську сталь

ЄС запровадив антидемпінгове мито на українську сталь 06.10.2017

Європейський Союз запровадив штрафні мита на імпорт сталі з України, Росії, Бразилії та Ірану. Мито на українську сталь встановлено на рівні 60,5 євро за тонну.
Україна запровадила антидемпінгове мито на шоколад з РФ

Україна запровадила антидемпінгове мито на шоколад з РФ 20.05.2017

Причиною запровадження мита є демпінговий імпорт російських солодощів у 2013-2015 роках, який завдав удару по рентабельності кондитерської промисловості в Україні.