Антивірусна програма (антивірус)

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Антивірусна програма - програмне забезпечення для захисту від комп'ютерних вірусів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антивірус".
Антивірусні програми – це спеціалізоване програмне забезпечення для виявлення комп'ютерних вірусів та захисту від них, а також для захисту загалом від шкідливих програм, хакерських атак і спаму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Одразу два впливових видання у США повідомили, що хакери за допомогою софта від російської "Лабораторії Касперського" могли проникнути в системи американського Агентства з нацбезпеки. Це продовження історії про можливе втручання Росії у вибори в США. "Лабораторія Касперського" - агент Кремля?