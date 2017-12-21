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Антивірусна програма (антивірус)

Антивірусна програма - програмне забезпечення для захисту від комп'ютерних вірусів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антивірус".

Антивірусні програми – це спеціалізоване програмне забезпечення для виявлення комп'ютерних вірусів та захисту від них, а також для захисту загалом від шкідливих програм, хакерських атак і спаму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Литві заборонили користуватися антивірусами від Kaspersky Lab

У Литві заборонили користуватися "антивірусами" від Kaspersky Lab 21.12.2017

Використання російського антивірусного програмного забезпечення може становити загрозу для національної безпеки, вважають в уряді Литви.
Лабораторію Касперського запідозрили у шпигуванні для Кремля (відео)

"Лабораторію Касперського" запідозрили у шпигуванні для Кремля (відео) 12.10.2017

Над "Лабораторією Касперського", що виробляє одну з найпопулярніших антивірусних програм, у США нависла підозра щодо співпраці з Кремлем.

"Лабораторія Касперського" - агент Кремля? (12.10.2017) 12.10.2017

Одразу два впливових видання у США повідомили, що хакери за допомогою софта від російської "Лабораторії Касперського" могли проникнути в системи американського Агентства з нацбезпеки. Це продовження історії про можливе втручання Росії у вибори в США. "Лабораторія Касперського" - агент Кремля?
NYT: хакери використовують антивірус Kaspersky для пошуку секретних документів

NYT: хакери використовують антивірус Kaspersky для пошуку секретних документів 11.10.2017

Ізраїльська розвідка ще два роки тому зламала систему "Лаборатории Касперского" та встановила, що хакери використовують її антивіруси для пошуку секретних документів США, пише The New York Times.
Хакерських атак вірусом WannaCry зазнали в десятках країн світу

Хакерських атак вірусом WannaCry зазнали в десятках країн світу 12.05.2017

Хакерські атаки, мішенню яких стали медичні заклади Великобританії, здійснювалися по всьому світу і не були цілеспрямованими, запевнила Тереза Мей. За даними компанії Avast, серед найбільш постраждалих країн - і Україна.
Кращий захист від хакерських атак

Кращий захист від хакерських атак 04.02.2013

Стовідсоткового захисту від цілеспрямованих кібератак поки що не може забезпечити ніхто. Міністр внутрішніх справ ФРН Ганс-Петер Фридрих хоче зобов'язати німецьких підприємців повідомляти про хакерські напади.
Мобілки в Україні та Росії особливо потерпають від вірусів

Мобілки в Україні та Росії особливо потерпають від вірусів 13.09.2012

Віруси стають дедалі більшою небезпекою для мобільних телефонів. У той час, як на Заході ситуація ще не зовсім вийшла з-під контролю, в Росії, Україні та Китаї експерти говорять вже про цілі епідемії.
Вірусний «алярм» для смартфонів

Вірусний «алярм» для смартфонів 16.02.2011

Смартфони можуть уже незабаром замінити комп’ютери, стверджують експерти. Водночас вони застерігають: чим більше важливих даних проходитиме через комунікатори, тим частіше вони ставатимуть об’єктом хакерських атак.