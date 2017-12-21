Антивірусна програма (антивірус)

Антивірусна програма - програмне забезпечення для захисту від комп'ютерних вірусів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антивірус".

Антивірусні програми – це спеціалізоване програмне забезпечення для виявлення комп'ютерних вірусів та захисту від них, а також для захисту загалом від шкідливих програм, хакерських атак і спаму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.