Антивугільні протести у ФРН: поліція витіснила активістів з кар'єру Гарцвайлер

Після тривалих сутичок між екологічними активістами та поліцейськими, німецьким правоохоронцям вдалося витіснити протестувальників за межі вугільного кар'єру Гарцвайлер.
Загонам поліції вдалося витіснити з вугільного кар'єру Гарцвайлер екологічних активістів, котрі протестували проти використання бурого вугілля в енергетиці ФРН. Про витіснення протестувальників за межі кар'єру поліція повідомила в неділю, 23 червня, передає агенція новин AFP.
Натомість представники активістів запевняють, що дехто з протестувальників і досі перебуває в важкодоступних місцях кар'єру Гарцвайлер, розташованого поблизу міста Аахен.
Напередодні під час протестів екологічних активістів дійшло до сутичок між демонстрантами та поліцією. Дехто з активістів зуміли потрапити на територію кар'єру Гарцвайлер. Представники мітингарів повідомили про багатьох поранених у їхніх лавах унаслідок сутичок з поліцією. Декому з постраждалих активістів знадобилося стаціонарне лікування.
Як повідомлялося, 21 червня в Аахені на міжнародну демонстрацію екологічного руху Fridays for Future вийшли 40 тисяч учасників. Наступного дня протести перемістилися до Рейнського буровугільного басейну. Тисячі активістів прибули в село Хохнойкірх, що межує з вугільним кар'єром Гарцвайлер, ще вранці. Звідси стартував протестний марш Fridays for Future до села Кайєнберг, жителі якого в найближчі роки будуть переселені в інші місця у зв'язку з розширенням площі видобутку вугілля.
До акції також приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("Кінець кар'єру". - Ред.), що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну і проти вугільної енергетики. Сотні активістів організації Ende Gelände прорвали поліцейський кордон та проникли на територію кар'єру Гарцвайлер.
На вулиці німецького Аахена вийшли десятки тисяч осіб з 17 країн, які вимагають підтримати заходи з боротьби зі змінами клімату. Рух Fridays for Future продовжить акції влітку. (21.06.2019)
З Аахена багатотисячні протести екологічних активістів перемістилися до вугільного кар'єра Гарцвайлер. У суботу сталися сутички між поліцією та активістами, які прорвалися до кар'єра. (22.06.2019)