 Антивугільні протести у ФРН: поліція витіснила активістів з кар′єру Гарцвайлер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

Антивугільні протести у ФРН: поліція витіснила активістів з кар'єру Гарцвайлер

Після тривалих сутичок між екологічними активістами та поліцейськими, німецьким правоохоронцям вдалося витіснити протестувальників за межі вугільного кар'єру Гарцвайлер.

Кар'єр Гарцвайлер

Сотні активістів потрапили на територію кар'єру Гарцвайлер

Загонам поліції вдалося витіснити з вугільного кар'єру Гарцвайлер екологічних активістів, котрі протестували проти використання бурого вугілля в енергетиці ФРН. Про витіснення протестувальників за межі кар'єру поліція повідомила в неділю, 23 червня, передає агенція новин AFP.

Натомість представники активістів запевняють, що дехто з протестувальників і досі перебуває в важкодоступних місцях кар'єру Гарцвайлер, розташованого поблизу міста Аахен.

Напередодні під час протестів екологічних активістів дійшло до сутичок між демонстрантами та поліцією. Дехто з активістів зуміли потрапити на територію кар'єру Гарцвайлер. Представники мітингарів повідомили про багатьох поранених у їхніх лавах унаслідок сутичок з поліцією. Декому з постраждалих активістів знадобилося стаціонарне лікування.

Як повідомлялося, 21 червня в Аахені на міжнародну демонстрацію екологічного руху Fridays for Future вийшли 40 тисяч учасників. Наступного дня протести перемістилися до Рейнського буровугільного басейну. Тисячі активістів прибули в село Хохнойкірх, що межує з вугільним кар'єром Гарцвайлер, ще вранці. Звідси стартував протестний марш Fridays for Future до села Кайєнберг, жителі якого в найближчі роки будуть переселені в інші місця у зв'язку з розширенням площі видобутку вугілля.

До акції також приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("Кінець кар'єру". - Ред.), що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну і проти вугільної енергетики. Сотні активістів організації Ende Gelände прорвали поліцейський кордон та проникли на територію кар'єру Гарцвайлер.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    200 кілограмів вибухівки

    Тепер уже колишня теплова електростанція (ТЕС) імені Ґустава Кнеппера між західнонімецькими містами Кастроп-Рауксель та Дортмунд, що працювала на кам'яному вугіллі, була здана в експлуатацію у 1971 році і функціонувала до 2014 року. Тепер для знищення цієї ТЕС знадобилося понад 200 кілограмів вибухівки.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Пірует на прощання

    Майже 130-метрова башта для охолоджування пари після спрацювання вибухівки завалилася, елегантно обертаючись. "Кращої хореографії під час підривання будівлі годі й уявити. Це є справжнім балетом", - прокоментував фахівець-підривник Едуард Райш (Eduard Reisch) під час live-трансляції з місця знищення ТЕС, яку здійснював суспільний мовник WDR.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Заходи безпеки

    Доступ на територію навколо ТЕС на час проведення вибухових робіт для сторонніх осіб було закрито. Також з міркувань безпеки було тимчасово евакуйовано близько 120 мешканців будинків, розташованих неподалік від електростанції. Як повідомили у компанії, яка готувала і здійснювала вибух, знищення будівлі ТЕС відбулося за планом і без жодних ускладнень.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Сотні роззяв зібралися подивитися на видовище

    Для мешканців зони довкола електростанції спорудили трибуни для споглядання за захоплюючим процесом. До них приєдналися сотні інших роззяв. А чудова сонячна і тепла весняна погода лише зробила цей процес ще більш приємним.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Падіння 210-метрової башти

    За декілька секунд після падіння башти-охолоджувача пари до неї приєдналася і димова труба, що була 210 метрів заввишки. Ця башта була на 50 метрів вищою за знаменитий Кельнський собор. Утім, тепер споруда перетворилася на величезну купу хаотично розкиданого бетону.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Прощавай, кам'яне вугілля

    Знищення цієї ТЕС відбулося на тлі процесу згортання використання кам'яного вугілля Німеччиною - до 2038 року країна має намір повністю відмовитися від вугільної енергетики. Нині вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 45 гігаватт і виробляють приблизно третину всієї електроенергії країни. А наприкінці 2018 року у ФРН закрили останню кам'яновугільну шахту.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Вперед у майбутнє

    Тепер з місця, де раніше височіла ТЕС, має бути вивезено близько 28 тисяч тонн будівельного сміття та уламків бетону. У підсумку на цьому місці у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія звільниться 59 гектарів промислової площі.

    Автор: Давид Ель, Максим Сидоржевський


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