Антивугільні протести у ФРН: поліція витіснила активістів з кар'єру Гарцвайлер

Загонам поліції вдалося витіснити з вугільного кар'єру Гарцвайлер екологічних активістів, котрі протестували проти використання бурого вугілля в енергетиці ФРН. Про витіснення протестувальників за межі кар'єру поліція повідомила в неділю, 23 червня, передає агенція новин AFP.

Натомість представники активістів запевняють, що дехто з протестувальників і досі перебуває в важкодоступних місцях кар'єру Гарцвайлер, розташованого поблизу міста Аахен.

Напередодні під час протестів екологічних активістів дійшло до сутичок між демонстрантами та поліцією. Дехто з активістів зуміли потрапити на територію кар'єру Гарцвайлер. Представники мітингарів повідомили про багатьох поранених у їхніх лавах унаслідок сутичок з поліцією. Декому з постраждалих активістів знадобилося стаціонарне лікування.

Як повідомлялося, 21 червня в Аахені на міжнародну демонстрацію екологічного руху Fridays for Future вийшли 40 тисяч учасників. Наступного дня протести перемістилися до Рейнського буровугільного басейну. Тисячі активістів прибули в село Хохнойкірх, що межує з вугільним кар'єром Гарцвайлер, ще вранці. Звідси стартував протестний марш Fridays for Future до села Кайєнберг, жителі якого в найближчі роки будуть переселені в інші місця у зв'язку з розширенням площі видобутку вугілля.

До акції також приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("Кінець кар'єру". - Ред.), що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну і проти вугільної енергетики. Сотні активістів організації Ende Gelände прорвали поліцейський кордон та проникли на територію кар'єру Гарцвайлер.