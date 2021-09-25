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Антарктида

Антарктида - найпівденніший континент Землі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антарктида".

Антарктида є найпівденнішим континентом Землі. В Антарктиді розташовано південний полюс планети. Антарктида омивається трьома океанами – Тихим, Атлантичним та Індійським. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Антарктиці менше тюленів, ніж вважали вчені

В Антарктиці менше тюленів, ніж вважали вчені 25.09.2021

Науковці дослідили супутникові знімки антарктичного узбережжя і дійшли висновку, що там живе на вісім відсотків менше тюленів виду Ведделла, ніж вважалося раніше.
Коронавірус: полярники відбуватимуть карантин у Новій Зеландії

Коронавірус: полярники відбуватимуть карантин у Новій Зеландії 06.08.2020

Таким чином Антарктиду хочуть зберегти як єдиний континет, на якому немає коронавірусу. Цього року число дослідників в Антарктиді суттєво знизиться.

Кривавий сніг: що виявили українські науковці в Антарктиді (28.02.2020) 28.02.2020

Сніг довкола української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці набув червоного забарвлення. Як науковці пояснюють таке унікальне явище і яке значення воно має в контексті глобального потепління, дивіться у відео DW.
В Антарктиді від льодовика відколовся велетенський айсберг

В Антарктиді від льодовика відколовся велетенський айсберг 01.10.2019

Австралійські вчені зафіксували в Антарктиді новий айсберг площею 1636 кілометрів квадратних. Науковці не пов'язують цей феномен зі змінами клімату.

Вибори в Антарктиді: як голосуватимуть українські полярники (25.03.2019) 26.03.2019

Як проголосувати на президентських виборах, якщо ви знаходитесь на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" на острові Галіндез? Це найвіддаленіша виборча дільниця України. Ось деякі "полярні" особливості голосування за 15 тисяч км від Києва.

Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео)

Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео) 12.03.2019

Гендерна рівність в Антарктиді: наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

Гендерна рівність в Антарктиді: вперше за 20 років туди їдуть українки (12.03.2019) 12.03.2019

Українські жінки повертаються в Антарктиду. Наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

Вперше в історії: 33-річний американець самотужки перетнув Антарктиду

Вперше в історії: 33-річний американець самотужки перетнув Антарктиду 27.12.2018

Мандрівник Колін О'Брейді з Портленда зумів сам-один за 54 дні подолати 1500 кілометрів у Антарктиді. Лише два роки тому схожа спроба британського дослідника завершилася трагічно.

Гігантський айсберг відколовся від льодовика в Антарктиді (12.07.2017) 12.07.2017

Гігантський айсберг площею майже шість тисяч квадратних кілометрів та вагою один трильйон тонн відколовся від льодовика в Антарктиді . Вчені очікують, що він плистиме на північ, розпадеться на частини та розтане в тепліших водах.

У Антарктиді від льодовика відколовся гігантський айсберг

У Антарктиді від льодовика відколовся гігантський айсберг 12.07.2017

Айсберг площею майже в сім разів більшою за площу Києва відколовся від льодовика Ларсена. Загрози людям він не становить та має повністю розтанути в морі протягом найближчих двох-трьох років.
Фотогалерея: Антарктичний бієнале - мистецтво серед вічного льоду

Фотогалерея: Антарктичний бієнале - мистецтво серед вічного льоду 25.04.2017

Бієнале - це фестивалі чи виставки, які відбуваються кожні два роки. DW відвідала перший бієнале в Антарктиді - художню експедицію через суворі полярні льодовики.

Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду

Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду 25.04.2017

Бієнале - це фестивалі чи виставки, які відбуваються кожні два роки. DW відвідала перший бієнале в Антарктиді - художню експедицію через суворі полярні льодовики.

Що українці роблять в Антарктиді

Що українці роблять в Антарктиді 17.03.2017

У квітні до Антарктиди вирушить експедиція з українського Антарктичного наукового центру. Команда з 12-ти осіб цілий рік проводитиме там наукові дослідження і житиме у снігах.

Жінки готуються підкорити Антарктику (23.02.2016) 23.02.2017

"Немає нічого неможливого" - кажуть жінки, які восени збираються в експедицію на Південний полюс. Своїм прикладом вони хочуть надихнути інших жінок бути активними.

DW Новини за 100 секунд (18.08.2015) 18.08.2015

Звіт ОБСЄ про обстріли під Маріуполем. Видобуток нафти в Антарктиці. Фільм про піводний човен "Курськ" від Люка Бессона.
Росія та Україна блокують створення заповідників в Антарктиці

Росія та Україна блокують створення заповідників в Антарктиці 17.07.2013

Росія та Україна заблокували створення двох заповідних зон у водах Антарктики. Екологи, у свою чергу, вказують на упущення унікальної можливості встати на захист Антарктики.
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