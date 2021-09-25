Антарктида

Гігантський айсберг відколовся від льодовика в Антарктиді (12.07.2017)

Гігантський айсберг площею майже шість тисяч квадратних кілометрів та вагою один трильйон тонн відколовся від льодовика в Антарктиді . Вчені очікують, що він плистиме на північ, розпадеться на частини та розтане в тепліших водах.