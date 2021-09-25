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Антарктида - найпівденніший континент Землі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антарктида".
Антарктида є найпівденнішим континентом Землі. В Антарктиді розташовано південний полюс планети. Антарктида омивається трьома океанами – Тихим, Атлантичним та Індійським. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сніг довкола української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці набув червоного забарвлення. Як науковці пояснюють таке унікальне явище і яке значення воно має в контексті глобального потепління, дивіться у відео DW.
Як проголосувати на президентських виборах, якщо ви знаходитесь на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" на острові Галіндез? Це найвіддаленіша виборча дільниця України. Ось деякі "полярні" особливості голосування за 15 тисяч км від Києва.
Гігантський айсберг площею майже шість тисяч квадратних кілометрів та вагою один трильйон тонн відколовся від льодовика в Антарктиді . Вчені очікують, що він плистиме на північ, розпадеться на частини та розтане в тепліших водах.