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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анталія".
Анталія - курортне й портове місто на півдні Туреччини на березі Середземного моря. Населення Анталії перевищує один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя. Репортаж DW.
Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя та з нетерпінням очікують туристів. Репортаж DW.
Терор, війна в Сирії, біженці. Цими трагічними темами опікувались під час саміту в Анталії представники 20 найбільших індустріальних держав світу. Запропоновані відповіді ще дуже розпливчасті, вважає Крістіан Тріппе.