Відпочинок за кордоном: чи готова Туреччина приймати туристів з України (03.06.2020)

Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя та з нетерпінням очікують туристів. Репортаж DW.