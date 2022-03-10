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Анталія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анталія".

Анталія - курортне й портове місто на півдні Туреччини на березі Середземного моря. Населення Анталії перевищує один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кулеба та Лавров не змогли домовитися про припинення вогню в Україні

Кулеба та Лавров не змогли домовитися про припинення вогню в Україні 10.03.2022

Глави українського та російського МЗС зустрілися в турецькій Анталії. Однією з найголовніших тем стала організація гуманітарних коридорів з та до Маріуполя.
У Туреччині заґратували сімох росіян за підозрою в підпалі лісу

У Туреччині заґратували сімох росіян за підозрою в підпалі лісу 26.10.2021

Сімох російських туристів підозрюють у ненавмисному підпаплі лісового масиву в провінції Анталія. Вони стверджують, що побачили вогонь на шляху "Лікійською стежкою" та намагалися його загисити.
На пляжі з дезінфектором: Туреччина готується приймати туристів з України (відео)

На пляжі з дезінфектором: Туреччина готується приймати туристів з України (відео) 03.06.2020

Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя. Репортаж DW.

Відпочинок за кордоном: чи готова Туреччина приймати туристів з України (03.06.2020) 03.06.2020

Україна і Туреччина домовилися відновити регулярні пасажирські перевезення та створити всі умови для безпечного відпочинку. У Стамбулі та на пляжах Анталії поступово повертаються до нормального життя та з нетерпінням очікують туристів. Репортаж DW.
Петро Порошенко відкрив консульство України в турецькій Анталії

Петро Порошенко відкрив консульство України в турецькій Анталії 04.11.2018

Під час візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко відкрив консульство України в Анталії. Глава української держави також провів переговори про оборонну співпрацю між Києвом і Анкарою.
В Україну вночі з Туреччини повернули понад 500 туристів - посол

В Україну вночі з Туреччини повернули понад 500 туристів - посол 12.07.2018

З Анталії в ніч на 12 липня повернули в Україну загалом 524 туристи, які "застрягли" в Туреччині. Тим часом туроператор Join UP! оголосив скорочення програми польотів до Анталії.
Туреччина: менше німців і росіян, більше арабських і українських туристів

Туреччина: менше німців і росіян, більше арабських і українських туристів 28.07.2017

Через політичне напруження між Берліном та Анкарою до Туреччини їде дедалі менше німців. Натомість там знову з'явилися росіяни, а українців стає дедалі більше.

Десятеро поранених внаслідок вибуху на півдні Туреччини (25.10.2016) 25.10.2016

У курортному місті Анталії на парковці торгової палати вибухнув автомобіль. Поліція поки не знає, йдеться про теракт чи нещасний випадок.

В Анталії пролунав вибух на парковці торгової палати

В Анталії пролунав вибух на парковці торгової палати 25.10.2016

На півдні Туреччини біля торгової палати пролунав потужний вибух. На місце інциденту виїхали машини швидкої допомоги.

Новий рік для росіян: цьогo разу без пірамід 30.11.2015

За попередніми підрахунками, на забороні поїздок до Єгипту російський турбізнес вже втратив понад 200 мільйонів євро. Ще дорожчим буде конфлікт з Анкарою.

Кліматичні зміни: наслідки для України - DW Новини (30.11.2015) 30.11.2015

Кліматичний саміт ООН: що буде з людством. Чи втримає Туреччина біженців? Без Хургади та Анталії: де засмагати росіянам?
Коментар: Теракти в Європі - кривавий слід, що простягнувся аж до саміту

Коментар: Теракти в Європі - кривавий слід, що простягнувся аж до саміту 17.11.2015

Терор, війна в Сирії, біженці. Цими трагічними темами опікувались під час саміту в Анталії представники 20 найбільших індустріальних держав світу. Запропоновані відповіді ще дуже розпливчасті, вважає Крістіан Тріппе.
Коментар: Після терактів у Парижі - за шоком мають слідувати справи

Коментар: Після терактів у Парижі - за шоком мають слідувати справи 16.11.2015

Саміт G20 в Анталії приніс обіцянки спільної боротьби із тероризмом. Це добрий знак. Але очікувати дива не варто, вважає Бенрд Ріґерт. Питання біженців знову робить єдність хиткою.
Обама обіцяє посилити боротьбу проти Ісламської держави

Обама обіцяє посилити боротьбу проти "Ісламської держави" 15.11.2015

Президент США Барак Обама обіцяє "вдвічі" сильніше боротися проти "Ісламської держави" після терактів у Парижі. Він назвав терор у Франції "нападом на цивілізований світ".
Перед самітом G20 турецька поліція затримала 20 підозрюваних ісламістів

Перед самітом G20 турецька поліція затримала 20 підозрюваних ісламістів 06.11.2015

Туреччина активно полює на бойовиків "ІД" після подвійного теракту 10 жовтня. Останніми тижнями поліція затримала десятки людей за підозрою у причетності до діяльності терористичного угруповання.
ЄС хоче посилити співпрацю з НАТО

ЄС хоче посилити співпрацю з НАТО 14.05.2015

Євросоюз і НАТО хочуть тісніше взаємодіяти з огляду на збільшення кількості криз та конфліктів навколо Європи.