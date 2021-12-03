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АНП

Австрійська народна партія - консервативна політична партія в Австрії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АНП".

Австрійська народна партія (АНП) є однією з двох найбільших політичних партій в Австрії. Спрямування - християнсько-демократичне, консервативне та економічно ліберальне. АНП засновано 1945 року. Нині головою АНП є Себастіан Курц. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрійський уряд і консервативну АНП має очолити Карл Негаммер

Австрійський уряд і консервативну АНП має очолити Карл Негаммер 03.12.2021

Чинний міністр внутрішніх справ Австрії очолить уряд країни та стане головою правлячої Австрійської народної партії (АНП). Його одноголосно було номіновано правлінням партії.

Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку

Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку 02.12.2021

Александер Шалленберґ піде у відставку, адже вважає, що посади голови уряду та голови Австрійської народної партії має обіймати одна людина. А він не збирається боротися за крісло голови АНП.

В Австрії з'їзд партії Зелених схвалив коаліцію з консерваторами

В Австрії з'їзд партії Зелених схвалив коаліцію з консерваторами 04.01.2020

Австрійська партія Зелених схвалила досягнуту раніше цього тижня угоду про формування коаліційного уряду з консервативною АНП. Коаліцію з консерваторами підтримали делегати позачергового з'їзду зелених.
В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори

В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори 01.01.2020

В Австрії коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією Себастіана Курца та партією Зелених вийшли на фінішну пряму. 2 січня політсили планують представити урядову програму.
АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії

АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії 11.11.2019

У Австрії розпочалися коаліційні переговори між Австрійською народною партією Себастіана Курца та Зеленими.
Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії

Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії 24.09.2019

Ще недавно наймолодший голова уряду у світі впевнено прямує до того, аби знову отримати цей титул. DW згадує його блискавичний злет до влади та буремні 18 місяців у кріслі прем'єра, які обірвав гучний скандал.
Урядовці Австрії продовжать виконувати обов'язки, але без Себастіана Курца

Урядовці Австрії продовжать виконувати обов'язки, але без Себастіана Курца 28.05.2019

Після вотуму недовіри колишній австрійський уряд працюватиме до формування перехідного кабінету, але без екс-канцлера.
Австрійський парламент висловив недовіру уряду Курца

Австрійський парламент висловив недовіру уряду Курца 27.05.2019

Депутати парламенту Австрії висловили недовіру уряду Себастіана Курца та відправили його у відставку.
В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори - екзит-поли

В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори - екзит-поли 26.05.2019

Консервативна Австрійська народна партія значно покращує свої результати на цьогорічних виборах до Європарламенту. АНП здобуває, згідно з екзит-полами, 34,5 відсотка голосів.
Уряд Австрії планує заборонити носити хустки дівчатам у садках і школах

Уряд Австрії планує заборонити носити хустки дівчатам у садках і школах 04.04.2018

Австрійський уряд консерваторів і правих популістів планує заборонити дівчаткам носити хустки в дитячих садках і початкових школах, аби запобігти їхній дискримінації.
Майбутній канцлер Австрії: Санкційний курс щодо Москви зберігатиметься

Майбутній канцлер Австрії: Санкційний курс щодо Москви зберігатиметься 16.12.2017

Новий уряд Австрії не змінюватиме дотеперішній курс політики санкцій проти Росії. У цьому запевнив майбутній австрійський канцлер Себастіан Курц.
Курц та Штрахе повідомили президенту Австрії про склад майбутнього уряду

Курц та Штрахе повідомили президенту Австрії про склад майбутнього уряду 16.12.2017

Переможці виборів в Австрії поінформували президента про склад уряду. Згідно з умовами коаліційної угоди, праві популісти отримають у новому уряді міністерство оборони та МВС, повідомляють австрійські ЗМІ.
Курц домовився з популістами Австрії про формування уряду

Курц домовився з популістами Австрії про формування уряду 15.12.2017

Консервативна Австрійська народна партія та правопопулістська Австрійська партія свободи домовились про формування нового уряду країни, заявили керівники обох партій.

Австрія: Курц анонсував коаліційні переговори з правопопулістами

Австрія: Курц анонсував коаліційні переговори з правопопулістами 24.10.2017

За словами Себастіана Курца, позиції його консервативної партії та правопопулістської Австрійської партії свободи у багатьох питаннях збігаються.
Коментар: Права коаліція в Австрії небезпечна для ЄС

Коментар: Права коаліція в Австрії небезпечна для ЄС 16.10.2017

Переможець виборів у Австрії Себастіан Курц має ретельно подумати над тим, чи варто йому формувати коаліцію з правими популістами. Зараз країні потрібен не учасник перегонів, а державний діяч, вважає Бернд Ріґерт.
Себастіан Курц: австрійський вундеркінд стане наймолодшим главою уряду у світі

Себастіан Курц: австрійський "вундеркінд" стане наймолодшим главою уряду у світі 16.10.2017

31-річний Себастіан Курц зі своєю консервативною партією АНП переміг на парламентських виборах в Австрії. Він позиціонував себе як протилежність Меркель та намагався завоювати виборців простими гаслами.
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