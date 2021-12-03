Австрійська народна партія - консервативна політична партія в Австрії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АНП".

Австрійська народна партія (АНП) є однією з двох найбільших політичних партій в Австрії. Спрямування - християнсько-демократичне, консервативне та економічно ліберальне. АНП засновано 1945 року. Нині головою АНП є Себастіан Курц. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.