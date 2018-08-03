Анкара звільнила підозрюваних у шпигунстві грецьких військових

Суд у турецькій провінції Едірне ухвалив рішення звільнити двох заарештованих навесні цього року грецьких військовослужбовців. Вердикт суд ухвалив у вівторок, 14 серпня, передає AFP з посиланням турецьке державне агентство новин Anadolu. Попри таке рішення, розпочатий судовий процес проти двох грецьких військовослужбовців, яких у Туреччині звинувачують у шпигунстві, триватиме. Поки що невідомо, чи зможуть звільнені грецькі армійці повернутися на батьківщину.

Раніше турецький суд неодноразово відхиляв клопотання адвокатів про звільнення затриманих військовослужбовців сусідньої країни. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас привітав їхнє звільнення як "акт справедливості".

Нагадаємо, затриманих на початку березня військовослужбовців турецька влада звинувачує у шпигунстві. У Греції ж запевняють, що військові опинилися на території сусідньої держави випадково, патрулюючи за поганої погоди грецько-турецький кордон, який не скрізь чітко позначений.

Раніше офіційні Афіни неодноразово закликали турецьку владу діяти згідно з нормами міжнародного права і не перетворювати рутинний інцидент у велике політичне та юридичне питання.

Відносини між Грецією та Туреччиною, що історично є напруженими, загострилися два роки тому. Анкара вимагає видачі восьми військових, які після спроби путчу в Туреччині 2016 року прибули гелікоптером до Греції і попросили там політичного притулку.

У лютому цього року між країнами спалахнула суперечка навколо прав на видобуток газу та нафти на шельфі поблизу Кіпру та в акваторії Егейського моря.

У червні 2018 року Туреччина призупинила дію угоди з Грецією щодо повернення біженців. Обидві країни є партнерами по НАТО.