 Анкара звільнила підозрюваних у шпигунстві грецьких військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

Анкара звільнила підозрюваних у шпигунстві грецьких військових

Двох військових грецької армії, заарештованих у Туреччині за звинуваченням у шпигунстві, звільнено після майже піврічного ув'язнення. Поки невідомо, чи повернуться вони до Греції.

Туреччина

Турецькі жандарми супроводжують затриманих на кордоні грецьких військових (архівне фото)

Суд у турецькій провінції Едірне ухвалив рішення звільнити двох заарештованих навесні цього року грецьких військовослужбовців. Вердикт суд ухвалив у вівторок, 14 серпня, передає  AFP з посиланням турецьке державне агентство новин Anadolu. Попри таке рішення, розпочатий судовий процес проти двох грецьких військовослужбовців, яких у Туреччині звинувачують у шпигунстві, триватиме. Поки що невідомо, чи зможуть звільнені грецькі армійці повернутися на батьківщину.

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Суд у Туреччині відхилив клопотання адвокатів щодо звільнення двох військових грецької армії, заарештованих за звинуваченням у шпигунстві. МЗС Греції закликало Анкару не роздувати скандал. (05.03.2018)

Анкара попередила про неприпустимість перетину "лінії" щодо розробки газових родовищ поблизу Кіпру. Застереження стосується Греції, Республіки Кіпр та міжнародних енергетичних компаній. (13.02.2018)

Суд у Туреччині взяв під варту двох грецьких військових, які перейшли кордон між країнами. В Греції стверджують, що вони заблукали через погану погоду. (02.03.2018)

Раніше турецький суд неодноразово відхиляв клопотання адвокатів про звільнення затриманих військовослужбовців сусідньої країни. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас привітав їхнє звільнення як "акт справедливості".

Нагадаємо, затриманих на початку березня військовослужбовців турецька влада звинувачує у шпигунстві. У Греції ж запевняють, що військові опинилися на території сусідньої держави випадково, патрулюючи за поганої погоди грецько-турецький кордон, який не скрізь чітко позначений.

Раніше офіційні Афіни неодноразово закликали турецьку владу діяти згідно з нормами міжнародного права і не перетворювати рутинний інцидент у велике політичне та юридичне питання.

Відносини між Грецією та Туреччиною, що історично є напруженими, загострилися два роки тому. Анкара вимагає видачі восьми військових, які після спроби путчу в Туреччині 2016 року прибули гелікоптером до Греції і попросили там політичного притулку.

У лютому цього року між країнами спалахнула суперечка навколо прав на видобуток газу та нафти на шельфі поблизу Кіпру та в акваторії Егейського моря.

У червні 2018 року Туреччина призупинила дію угоди з Грецією щодо повернення біженців. Обидві країни є партнерами по НАТО.

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