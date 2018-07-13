 Анжелік Кербер перемогла Серену Вільямс у фіналі ″Вімблдону″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Анжелік Кербер перемогла Серену Вільямс у фіналі "Вімблдону"

Анжелік Кербер взяла реванш у Серени Вільямс за поразку у фіналі "Вімблдону" в 2016 році. Це третій титул на турнірах серії Grand Slam для німецької тенісистки.

Анжелік Кербер виграла Вімблдонський турнір

Анжелік Кербер виграла Вімблдонський турнір

Німецька тенісистка Анжелік Кербер (Angelique Kerber) стала переможницею Відмблдонського турніру в жіночому одиночному розряді. У фінальному поєдинку в Лондоні в суботу, 14 липня, вона перемогла семиразову чемпіонку "Вімблдону" американку Серену Вільямс - 6:3 6:3.

Вже у першому ж геймі Кербер взяла подачу Вільямс. Згодом американці, яка повернулася цього року на корт після народження дитини, вдалося теж зробити брейк та впевнено виграти свою подачу та повести - 3:2. Однак наступні чотири гейми взяла німкеня - Вільямс припускалася багатьох невимушених помилок. У підсумку перший сет за Кербер - 6:3.

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Іспанський тенісист Рафаель Надаль вкотре став переможцем турніру серії Grand Slam на кортах Rolland Garros. У трьох сетах іспанець не лишив шансів австрійцю Домініку Тіму. (10.06.2018)

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Німкеня впевнено розпочала своєю подачею і другий сет. До рахунку 3:2 кожна тенісистка втримувала свою подачу. Однак у шостому геймі Кербер знову вдалося зробити брейк, а в наступному - захистити перевагу - 5:2 на користь німкені. Вільямс вдалося все ж взяти свою подачу в наступному геймі та скоротити відставання до 3:5, однак на своїй подачі Кербер впевнено довела матч до перемоги, реалізувавши перший матч-бол. Перемога Кербер - 6:3 6:3! Їй вдалося взяти реванш у Серени за поразку у фіналі "Вімблдону" в 2016 році та здобути третій титул на турнірах серії Grand Slam.

Джокович - у фіналі

14 липня у чоловічому одиночному розряді догравали другий півфінал - Новак Джокович та Рафаель Надаль напередодні через тривалий поєдинок Кевіна Андерсона та Джона Ізнера не змогли дограти свій матч. Гру було припинено за рахунку 2-1 за сетами на користь сербського тенісиста: 6:4 3:6 7:6 (11:9). Після поновлення матчу 14 липня Надалю вдалося виграти четвертий сет - 6:3. У п'ятому ж сеті аж у 18-му геймі Джокович зміг взяти подачу іспанця - 10:8 на користь серба.

У фіналі 15 липня Джокович зіграє з Андерсоном, який напередодні у п'ятисетовому марафоні переміг Ізнера. Серб вже тричі перемагав у Вімблдонському турнірі - у 2011, 2014 та 2015 роках. Для Андерсона цей фінал буде першим на "Вімблдоні" у кар'єрі.

 

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