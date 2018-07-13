Анжелік Кербер перемогла Серену Вільямс у фіналі "Вімблдону"

Німецька тенісистка Анжелік Кербер (Angelique Kerber) стала переможницею Відмблдонського турніру в жіночому одиночному розряді. У фінальному поєдинку в Лондоні в суботу, 14 липня, вона перемогла семиразову чемпіонку "Вімблдону" американку Серену Вільямс - 6:3 6:3.

Вже у першому ж геймі Кербер взяла подачу Вільямс. Згодом американці, яка повернулася цього року на корт після народження дитини, вдалося теж зробити брейк та впевнено виграти свою подачу та повести - 3:2. Однак наступні чотири гейми взяла німкеня - Вільямс припускалася багатьох невимушених помилок. У підсумку перший сет за Кербер - 6:3.

Німкеня впевнено розпочала своєю подачею і другий сет. До рахунку 3:2 кожна тенісистка втримувала свою подачу. Однак у шостому геймі Кербер знову вдалося зробити брейк, а в наступному - захистити перевагу - 5:2 на користь німкені. Вільямс вдалося все ж взяти свою подачу в наступному геймі та скоротити відставання до 3:5, однак на своїй подачі Кербер впевнено довела матч до перемоги, реалізувавши перший матч-бол. Перемога Кербер - 6:3 6:3! Їй вдалося взяти реванш у Серени за поразку у фіналі "Вімблдону" в 2016 році та здобути третій титул на турнірах серії Grand Slam.

Джокович - у фіналі

14 липня у чоловічому одиночному розряді догравали другий півфінал - Новак Джокович та Рафаель Надаль напередодні через тривалий поєдинок Кевіна Андерсона та Джона Ізнера не змогли дограти свій матч. Гру було припинено за рахунку 2-1 за сетами на користь сербського тенісиста: 6:4 3:6 7:6 (11:9). Після поновлення матчу 14 липня Надалю вдалося виграти четвертий сет - 6:3. У п'ятому ж сеті аж у 18-му геймі Джокович зміг взяти подачу іспанця - 10:8 на користь серба.

У фіналі 15 липня Джокович зіграє з Андерсоном, який напередодні у п'ятисетовому марафоні переміг Ізнера. Серб вже тричі перемагав у Вімблдонському турнірі - у 2011, 2014 та 2015 роках. Для Андерсона цей фінал буде першим на "Вімблдоні" у кар'єрі.