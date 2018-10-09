 Андріївську церкву у Києві передали Вселенському патріархату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

Андріївську церкву у Києві передали Вселенському патріархату

Закон про передачу Андріївської церкви у користування Вселенському патріархату ухвалив український парламент.

Ukraine St.-Andreas-Kirche in Kiew (picture-alliance/Arco Images)

Верховна Рада України у четвер, 18 жовтня, ухвалила закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська". За нього проголосували 237 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту. За цим законом, у постійне користування Вселенському патріархату передається храм Андрія Первозваного, розташований на Андріївському узвозі у Києві.

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На засіданні Синоду Вселенського патріархату було знято анафему з патріарха УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія, повідомили в УПЦ КП. (11.10.2018)

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Під час голосування закону спікер Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що Андріївська церква залишається у власності держави. "Той, хто каже публічно, що ми сьогодні відаємо Вселенській патріархії нашу державну власність - лукавить і розганяє російські інформаційні "темники". Андріївська церква залишається у власності держави", - зазначив Парубій. За його словами, "своїм рішенням Верховна Рада відновлює ставропігію Вселенського патріарха у Києві і новою ставропігією, яка буде виконувати роль резиденції Всесвятійшого патріарха Варфоломія, і представництвом Вселенської Константинопольської Церкви стане Андріївський храм на Андріївському узвозі у Києві".

Нині музей "Андріївська церква" є частиною Національного заповідника "Софія Київська". У кафедральному соборі Андрія Первозваного проводить богослужіння Українська автокефальна православна церква.

Нагадаємо, що з 9 по 11 жовтня у Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. У комюніке Синоду, поширеному 11 жовтня, було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Також Синодзняв анафеми з Філарета та Макарія, а також скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право призначати Київського митрополита.

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