 Андріївську церкву у Києві мають намір передати Вселенському патріархату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Андріївську церкву у Києві мають намір передати Вселенському патріархату

Президент України запропонував передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархату, повідомила представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Кафедральний собор Андрія Первозваного

Кафедральний собор Андрія Первозваного у Києві

Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву Вселенському патріархату. Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомила представниця президента в українському парламенті Ірина Луценко. Музей "Андріївська церква" є частиною Національного заповідника "Софія Київська". У кафедральному соборі Андрія Первозваного проводить богослужіння Українська автокефальна православна церква.

"На знак солідарності з Вселенським патріархом і Священним Синодом президент пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархові", - написала Луценко на своїй сторінці у Facebook і зазначила, що це буде "символічним жестом єднання". За словами представниці президента у Верховній Раді, відповідний законопроект мають зареєструвати найближчим часом.

Нагадаємо, що з 9 по 11 жовтня у Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. У комюніке Синоду, поширеному 11 жовтня, було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Також Синод зняв анафеми з Філарета та Макарія, а також скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право призначати Київського митрополита. 

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