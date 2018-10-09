Андріївську церкву у Києві мають намір передати Вселенському патріархату

Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву Вселенському патріархату. Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомила представниця президента в українському парламенті Ірина Луценко. Музей "Андріївська церква" є частиною Національного заповідника "Софія Київська". У кафедральному соборі Андрія Первозваного проводить богослужіння Українська автокефальна православна церква.

"На знак солідарності з Вселенським патріархом і Священним Синодом президент пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархові", - написала Луценко на своїй сторінці у Facebook і зазначила, що це буде "символічним жестом єднання". За словами представниці президента у Верховній Раді, відповідний законопроект мають зареєструвати найближчим часом.

Нагадаємо, що з 9 по 11 жовтня у Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. У комюніке Синоду, поширеному 11 жовтня, було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Також Синод зняв анафеми з Філарета та Макарія, а також скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право призначати Київського митрополита.