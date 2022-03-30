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Андрій Садовий

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Садовий".

Починаючи від 2006 року, Андрій Садовий є міським головою Львова. Ще до того, як стати львівським мером, Садовий ініціював створення громадського об'єднання "Самопоміч". У 2012 році Садовий створив політичну партію "Самопоміч", головою якої він є. Садовий є одним із засновником радіостанції "Люкс". Андрій Садовий закінчив Державний університет "Львівська політтехніка" та Академію державного управління при Президентові України.

Війна РФ проти України: українські міста просять побратимів з Європи допомогти

Війна РФ проти України: українські міста просять побратимів з Європи допомогти 30.03.2022

Летальна зброя, жорсткі санкції та розрив партнерських відносин з російськими містами - таку допомогу просять від колег з Європи мери українських міст.
Війська РФ завдали за день два ракетних удари по Львову

Війська РФ завдали за день два ракетних удари по Львову 26.03.2022

Російські військові завдали 26 березня два ракетних удари по Львову: по нафтобазі та військовому заводу. Постраждали п'ятеро осіб.

Армія РФ атакувала Львів: знищено авіаремонтний завод

Армія РФ атакувала Львів: знищено авіаремонтний завод 18.03.2022

Зранку у Львові було чутно вибухи. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, ракети РФ вдарили по авіаремонтному заводу. Внаслідок ударів його будівлі знищено, жертв наразі немає.
Втекти від війни: як Львів справляється з потоком біженців

Втекти від війни: як Львів справляється з потоком біженців 11.03.2022

Тисячі людей тікають від російський ракет та бомб, які обстрілюють українські міста. Як приймає біженців Львів - у репортажі DW.

Пристрасті по-львівськи довкола скульптури сина Моцарта

Пристрасті по-львівськи довкола скульптури сина Моцарта 30.11.2021

У Львові точаться дискусії щодо скульптури Франца Ксавера Моцарта, якого ще називають "львівським Моцартом". Одним подобається алегорична скульптурна композиція, а інших вона обурює.

У Львові посилюють карантинні заходи через COVID-19

У Львові посилюють карантинні заходи через COVID-19 13.10.2021

З 18 жовтня школярі Львова підуть на двотижневі канікули, а ресторани працюватимуть за умови повної вакцинації персоналу або наявності негативного тесту на коронавірус.

В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих на СOVID-19

В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих на СOVID-19 05.10.2021

В Україні стрімко зростають показники захворюваності на коронавірусну хворобу. Львів днями може опинитись у "червоній" зоні карантину.
У Львові оголосили надзвичайну ситуацію через негоду

У Львові оголосили надзвичайну ситуацію через негоду 26.06.2021

За словами міського голови Андрія Садового, внаслідок негоди у Львові повалено понад 200 дерев, більш ніж 50 дахів потребують ремонту.
Чи відбивається політична криза між Україною та Білоруссю на торгівлі

Чи відбивається політична криза між Україною та Білоруссю на торгівлі 04.05.2021

Львів відмовився купувати білоруські автобуси, а Україна запровадила додаткове мито на імпорт транспорту з Білорусі. Чи страждає торгівля між країнами від охолоджених політичних відносин на тлі протестів у Білорусі?
COVID -19: у Львові продовжили посилений карантин

COVID -19: у Львові продовжили посилений карантин 30.03.2021

Обмеження продовжили до 12 квітня через різке збільшення інфікованих коронавірусом та госпіталізацій, повідомив мер міста Андрій Садовий.
У Львові з 19 березня запровадять посилений карантин - Садовий

У Львові з 19 березня запровадять посилений карантин - Садовий 17.03.2021

Посилений карантин у Львові триватиме щонайменше до 28 березня, повідомив міський голова Андрій Садовий. Причина - відсутність покращення динаміки госпіталізації тяжкохворих, пояснив мер.
Коронавірус в Україні: Андрій Садовий захворів на COVID-19

Коронавірус в Україні: Андрій Садовий захворів на COVID-19 07.12.2020

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Раніше він заявляв, що у місті не можна запроваджувати локдаун на Різдво.
У Львові й Дніпрі перемагають чинні мери - опитування

У Львові й Дніпрі перемагають чинні мери - опитування 22.11.2020

Результати проведених екзитполів свідчать про однозначну перемогу чинних мерів Львова та Дніпра - Андрія Садового й Бориса Філатова.
В 11 містах України відбувається другий тур виборів міських голів

В 11 містах України відбувається другий тур виборів міських голів 22.11.2020

В 11 українських містах проходить другий тур виборів міських голів. Вибори почалися у Дніпрі, Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Ужгороді, Черкасах, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі і Нікополі.
Львів оголосив суботу і неділю робочими днями

Львів оголосив суботу і неділю робочими днями 13.11.2020

У Львові обійшли рішення уряду про "карантин вихідного дня" оголошенням суботи та неділі робочими днями.

Це дурниця: влада Львова виступила проти карантину вихідного дня

"Це дурниця": влада Львова виступила проти "карантину вихідного дня" 11.11.2020

Мер Львова Андрій Садовий назвав "дурницею" "карантин вихідного дня", який запроваджують з 14 листопада в Україні.
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