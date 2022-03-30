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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Садовий".
Починаючи від 2006 року, Андрій Садовий є міським головою Львова. Ще до того, як стати львівським мером, Садовий ініціював створення громадського об'єднання "Самопоміч". У 2012 році Садовий створив політичну партію "Самопоміч", головою якої він є. Садовий є одним із засновником радіостанції "Люкс". Андрій Садовий закінчив Державний університет "Львівська політтехніка" та Академію державного управління при Президентові України.